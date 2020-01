Újrakezdés. Holokauszt-túlélők Észak-Erdélyben I.

Az 1941-es magyar népszámlálás 151 000 izraelita vallású személyt regisztrált Észak-Erdélyben. A magyar törvényhozás által életbe léptetett zsidótörvények rendelkezései viszont lényegesen több, 164 000 személyt érinthettek ezen a területen. A Külföldieket Ellenőrző Országos Központi Hatóság által 1941-ben összegyűjtött néhány ezer észak-erdélyi zsidó elpusztulása, valamint a munkaszolgálatosok emberveszteségei következtében az 1944-es deportálások idejére több ezerrel csökkent a régióban a zsidónak minősülő lakosság száma. Pontos adatok viszont nem állnak rendelkezésünkre. Az Észak-Erdélyből 1944-ben deportált zsidók tehát 131 000 körül, a munkaszolgálatot teljesítők pedig megközelítőleg 14 000-en lehettek. Feltehetően 1000–1500 volt azoknak a mentesítetteknek és bujkálóknak a száma, akik elkerülték mind a deportálást, mind a munkaszolgálatot. Figyelembe kell venni ugyanakkor azt is, hogy 1944 tavaszán több mint kétezren szöktek át a határon román területekre, vagy pedig hamis papírokkal Budapestre utaztak és ott próbáltak elrejtőzni a hatóságok elől.



Mértékadó vélemények szerint az észak-erdélyi zsidóság háromnegyede pusztult el a holokauszt alatt, és mintegy 35–40 000 személy élte túl a viszontagságokat. Az észak-erdélyi áldozatok annak az 5–6 millió európai zsidónak a sorsában osztoztak, akiket a náci Németország és a vele kollaboráló kormányok, hivatalnokok, helyi karhatalmi erők és a civil lakosság többségének passzivitása pusztított el.





De mi történt a túlélőkkel? Kik voltak ők, milyen fizikai, lelki sérüléseket és anyagi veszteségeket szenvedtek?

Ezekre a kérdésekre adhat választ egy nemrégiben előkerült levéltári forrásegyüttes. Az 1936-ban genfi székhellyel létrehozottromániai részlege 1946-ban egy országos kiterjedésű kérdőíves felmérést végzett a holokausztot túlélő zsidó személyek körében. A több kérdést tartalmazó kérdőíveknek konkrét célja volt: amellett, hogy a Világkongresszus ezen az úton próbálta felmérni az életben maradt zsidó lakosság emberi és anyagi kárait, elszenvedett jogsérelmeit, az így nyert statisztikai adatokat a háborút lezáró békekonferencián és a jóvátételi tárgyalásokon is tárgyalási alapként kezelhette. A Zsidó Világkongresszus fő tevékenységei közé tartoztak a háború utáni zsidó lakosság körében végzett felmérések. Ennek a munkának az eredményeként készültek el azok a kérdőívek is, amelyek segítségével fogalmat alkothatunk a zsidó túlélők emberi és anyagi veszteségeiről, valamint a háború utáni fizikai és szociális állapotáról.A húszoldalas kérdőívek tíz kérdésből és több alpontból álltak, és egyaránt vonatkoztak a túlélőkre és az áldozatokra. Nem csupán a családfők, hanem az életben maradt családtagok is külön, személyre szóló kérdőívet töltöttek ki, amelyekben a nevük, életkoruk és születési helyük mellett egy sor további személyes adatot közöltek magukról, valamint a holokauszt következtében elszenvedett egészségügyi károsodásaikról, anyagi veszteségeikről is nyilatkoztak. Külön kérdéscsoport foglalkozott a munkaszolgálattal és a gettósítással, illetve a deportálással. A vallomást tevőknek fel kellett tüntetniük ugyanakkor a holokauszt következtében elpusztult családtagjaik és ismerőseik neveit, adatait, valamint az életben maradt hozzátartozókat. A kérdőívek végén nagyobb üres hely állt rendelkezésre azok számára, akik részletesebben is számot kívántak adni az átélt borzalmakról.A kérdőívek 1946 utáni sorsáról alig tudunk valamit. Csupán annyi ismert, hogy a kommunista diktatúra alatt a Bukarestben megjelenőcímű zsidó lap (ma:) székhelyének pincéjében tárolták őket. Itt több alkalommal is elöntötte a pincébe beszivárgó víz a felhalmozott kérdőíveket, amelyeknek jelentős része így megsemmisült. A megmaradt anyagot jelenleg aáltal fenntartott bukaresti zsidó levéltár gondozza (Arhiva Centrului pentru Studiul Istoriei Evreilor din România), de ezeknek is egy számottevő hányada annyira rossz állapotban van, hogy használhatatlan.A kutatásra alkalmas kérdőívek tehát egyik romániai településre nézve sem teljesek. Érvényes ez az észak-erdélyi Kolozsvárra, Nagykárolyra és Nagyváradra is, amelyekre nézve a kitöltött kérdőíveknek csak egy töredékét sikerült megtalálni.Elemzésünk összesen 418 kolozsvári, nagykárolyi és nagyváradi kérdőívre támaszkodik. A 418 kérdőívet kitöltő személy összesen még 112 túlélőt és közel 2000 elpusztult családtagot, ismerőst jelentett be (A túlélők és az áldozatok névsorát lásd itt .)Amikor a felmérések készültek, a három településen összesen mintegy 7 400–7 500 olyan zsidó személy élt, aki nem a háború után vándorolt be dél-erdélyi, vagy egyéb romániai településről, hanem a holokauszt alatt ezekben a városokban volt a lakóhelye és innen deportálták, vagy vitték el munkaszolgálatra.

A 418 kérdőív így a kolozsvári, nagykárolyi és nagyváradi túlélőknek közel 6 százalékát fedi le.

Az anyag, töredékessége ellenére is, igen értékes történeti, társadalomtörténeti forrása a holokausztkutatásnak. Hiszen a feldolgozás során kapott eredményekből – ha általános statisztikai adatokat nem is lehet közölni az 1945 utáni észak-erdélyi zsidóság holokausztveszteségeire, társadalmi rétegződésére, demográfiai jellemzőire – arra mindenképpen alkalmasak, hogy tendenciákra és egyéni életsorsokra rámutathassunk. Forrásértéke azért is jelentős, mert egyike azon korai összetett kárfelméréseknek, amelyek a célzott, adatszerű veszteségfelmérés mellett teret engedtek a túlélők saját szenvedéstörténeteinek is. Hiszen a kérdőívek szerkezetüknél fogva lehetőséget kínáltak arra, hogy a kitöltő személyek hosszabb-rövidebb szövegekben fogalmazzák meg szenvedéseiket, és ezzel sokan éltek is.Tanulmányunkban a Zsidó Világkongresszusnak három, a holokauszt alatt Magyarországhoz tartozó észak-erdélyi városban (Kolozsvár, Nagykároly, Nagyvárad) végzett felmérését és annak egyes eredményeit vizsgáljuk meg. (A tanulmány teljes változata itt olvasható Mindenek előtt érdemes a túlélők holokauszt alatti sorsával és hazatérésével megismerkednünk. Kik is voltak azok, akik megmenekültek, és milyen körülmények között?



A legtöbb hazatérő személy munkaszolgálatos, vagy munkaszolgálatot is megjárt deportált volt.

A túlélők felszabadulásának körülményei

Az általunk vizsgált 418 túlélőből 220 teljesített munkaszolgálatot (52,6%) és 224 (53,6%) járta meg a náci táborokat. A 224 deportáltból viszont 79 személy korábban munkaszolgálatot is teljesített (a munkaszolgálatosok 35,9 százaléka), akiket vagy a munkaszolgálatból, vagy a leszerelésüket követően, az 1944. május–júniusi deportálások során vittek el valamelyik náci táborba. (A munkaszolgálatosok és deportáltak összlétszáma ezért haladja meg a kérdőíveket kitöltő túlélők számát!). Ugyanígy a bujkálók, vagy a budapesti gettóba kerülő zsidó személyek között is találunk korábbi munkaszolgálatost.Értelemszerűen a munkaszolgálatos túlélők körében a férfiak aránya dominált, ezzel szemben a deportálásokból hazatérők között mindhárom városban a nők voltak többségben. A deportálást túlélő személyeknek 54,9 százaléka volt nő. A kérdőíveket kitöltő túlélők viszonylag kis hányada vészelte át a háborút az ország területén bujkálva, vagy különböző kórházakban (28 személy, azaz 6,7%). Ennél is kevesebben választották a Romániába való szökést. Itt kell megjegyeznünk, hogy a szakirodalom szerint Észak-Erdélyből mintegy 2000 zsidó szökött át Romániába. Ők a 35 000–40 000 túlélő 5–6 százalékát tették ki.Az alábbi grafikonon a kérdőívet kitöltő három város túlélőinek felszabadulási helyét, illetve hazatérési körülményeit tüntettük fel:

Az észak-erdélyi túlélők tömeges hazatérése 1945 tavaszán kezdődött meg

a szakirodalom szerint, akkor, amikor felszabadultak a főbb náci táborok. Ezt támasztja alá az általunk végzett vizsgálat is. Észak-Erdély 1944. október eleji felszabadulásáig lényegében csak azok a zsidók tartózkodtak ezen a területen, akik szökésben voltak, bujkáltak, börtönben tartották őket fogva vagy mentesültek a zsidótörvények hatálya alól.Októberben kezdetét vette a munkaszolgálatosok hazatérése, és a vizsgálatunk tárgyát képező három városba 1945 januárjáig a túlélők 17,5 százaléka érkezett vissza. Ezeknek a túlnyomó többsége férfi volt (91,8%), a nők száma ugyanis csak a koncentrációs táborok felszabadulásával kezdett emelkedni. Az 1945. február–április időszakban enyhén visszaesett a hazatérések száma, viszont kiegyensúlyozottabbá vált a nemek közötti arány (Az ebben a periódusban érkező túlélőknek 59,2 százaléka volt férfi és 40,8% százaléka nő). A csökkenés elsősorban annak tudható be, hogy a hátország területén felszabaduló, vagy a keleti fronton szolgálatot teljesítő munkaszolgálatosok jelentős részének 1945 kora tavaszáig sikerült korábbi lakóhelyére visszatérnie. Ezt követően már inkább a visszavonulás során nyugati irányba hajtott vagy deportált munkaszolgálatosok, illetve az orosz fogságba esettek megérkezésére lehetett számítani. A koncentrációs táborokból történő hazatérések is csak 1945 májusának környékén gyorsultak fel, hiszen a nagyobb táborok közül egyedül Auschwitz szabadult fel korábban (1945. január 27.). A többi csak 1945. április közepétől vált szabaddá. A túlélők közel fele (46,2%) az 1945. május–szeptemberi időszakban érkezett vissza a három észak-erdélyi városba. Egy részük a március–június hónapokban közlekedő Nagyvárad–Krakkó és Kolozsvár–Prága vonatokon tette meg hazáig az utat, mások pedig egyénileg tértek haza. A szakirodalomból tudjuk, hogy

a holokausztot főként a középgeneráció élte túl.

Az észak-erdélyi zsidó túlélők megoszlása korcsoport szerint

Mind Kolozsvár, mind Nagykároly és Nagyvárad esetében a kérdőívet kitöltő túlélők és az általuk bejelentett személyek túlnyomó többsége a 16–35 és 36–48 közötti korosztályból került ki, ugyanis számukra nyílt több lehetőség az életben maradásra. Ők voltak azok, akik a deportálást követő szelektálásoknál nagyobb eséllyel kerülték el a gázkamrákat (a szelektálásnál az alsó korhatár általában 12–16 év, míg a felső 50 év körül volt).Hasonlóképpen a munkaszolgálatra behívott 18–48 éves férfiak körében is nagyobb volt a túlélési ráta. A legkisebb túlélési esélyük a 15 év alatti és a 61 év feletti zsidóknak volt. Ők lényegében néhány kivételes deportált személy esetétől eltekintve csak úgy menekülhettek meg, ha valamilyen módszerrel megpróbálták elkerülni a gettósítást és a táborokba történő elszállításukat. Habár városonként eltérőek a számok, mindhárom esetben a 16–35 év közötti hazatérőknek a legnagyobb az aránya. A három vizsgált település, Kolozsvár, Nagykároly és Nagyvárad fellelt kérdőíveit kitöltő 418 személy közül 246, azaz 58,9 százalék tartozott a 16–35 éves korcsoportba, 119 (28,5%) pedig a 36–48 közöttibe. Ők képezték több mint 87 százalékát a túlélőknek.Ez a típusú korcsoportmegoszlás nemcsak az észak-erdélyi túlélőkre volt jellemző, hanem az ugyanolyan sorsot magáénak tudható teljes vidéki magyar zsidóságra.