A rendszerváltás és az aradi magyarság

Az aradi magyarság a rendszerváltás előtt



A második világháború, valamint az azt követően kiépült kommunista rendszer alapjaiban változtatta meg a város képét, valamint az itteni magyarság helyzetét. A nacionalista éllel (is) működő telepítések miatt jelentősen megnőtt a lakosság száma: 1948-ban 86.674-en, 1977-ben már 171.193-an éltek a városban, ez a szám 1989 decemberére 190.000 fölé nőtt.



A jelen tanulmány a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet és a Jakabffy Elemér Alapítvány támogatásával zajló Rendszerváltás Romániában. Kisebbségek részvétele az 1989-es forradalomban és önszerveződési formák c. kutatás keretében készült. A nemzetiségi összetétel alaposan megváltozott: 1948 és 1992 között a románság száma 45.819-ről 151.438-ra nőtt, miközben a magyaroké 35.326-ról 29.828-ra csökkent. A hirtelen megnőtt lakosságszám nemcsak kinézetében, hanem a polgári életforma tekintetében is átalakította a települést – Tokay György volt nemzetiségi miniszter szerint Aradon magyar és román anyanyelvű lakosság létezett, de közösségről egyik esetben sem beszélhetünk.



A két világháború közötti Arad magyar értelmiségének



csak nagyon ritka esetben volt folytonossága.

a szerző

Lehoczky Attila

1982-ben született Aradon. Középiskolai tanulmányait a Csiky Gergely Főgimnáziumban végezte. 2004-ben történelem szakos diplomát szerzett a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen, majd ugyanitt végezte el a magiszteri képzést is Magyar társadalom és kultúra Erdélyben szakirányon. 2006 óta az aradi Csiky Gergely Főgimnázium címzetes tanára.

Az arisztokráciát és a polgári réteg javát ellehetetlenítették vagy elüldözték, a korábbi széles körű vállalkozói réteg is hasonló sorsra jutott. Az értelmiségi elit nagyon elvékonyodott és főleg műszaki értelmiségiekből állt.A humán értelmiség alaposan megfogyatkozott, gyakorlatilag néhány tanárra, pár íróra és az újságírókra korlátozódott. A hetvenes és nyolcvanas években a legfontosabb személyiségvolt, aki azvolt az elnöke és ő irányította a magyar kultúréletet is.Az elit (amely itt nem jelentett egyben pártelitet is) további fontos személyiségei voltaképítész- éshegesztőmérnök;ésügyvédek; anapilapot irányítófőszerkesztő;ésújságírók; a tanárok közüléstörténészek, valamintmatematikus; a fiatal nemzedék soraiból kiemelendőíró és újságíró, akinek 1989-ben jelent meg első kötetecímmel.A legfontosabb intézménynek aet tekinthetjük, amely 1989 karácsonyáig kb. 150 előadást szervezett. A színházi élet szegénységét aáltal irányítottpróbálta enyhíteni. Működött továbbá a, amely a helybéli szépírókat próbálta összefogni.>> Az 1989-es forradalom és az azt követő magyar események Temesváron >> >> A romániai rendszerváltás és a kolozsvári események >> A Ceauşescu diktatúra utolsó éveiben a színházi előadások száma jelentősen csökkent, az október 6-i megemlékezéseket betiltották. A korábban oly sok kezdeményezésnek helyt adó magyar könyvkiadás megszűnt. A magyar tanügyet az akkor megszokott szalámi taktika segítségével sivárrá tették, a város utolsó magyar elméleti középiskolai osztálya 1986-ban végzett. Mindezt a fiatal nemzedék ideologizálásával és a feltörekvők más városokba való áthelyezésével tették teljessé.

Forradalom Aradon

Tömeg a Városháza téren

Arad mindössze 45 kilométerre található Temesvártól, így értelemszerűen nagyon hamar eljutottak ide az ottani forradalmi események hírei – emiatt is vált az első olyan várossá, amely csatlakozott Temesvárhoz. Az itteni eseményeket két nagyobb periódusra oszthatjuk: egy december 20. és december 22. közötti békés- és egy december 22. és december 25. közötti fegyveres időszakra.A hatalom félelme december 17-étől (ez egy keddi nap volt) tűnt egyértelműnek, hiszen aznap egy gyors rendelettel vakációt hirdettek az iskolákban és az egyetemeken – ez arra utalt, hogy a kormányzat a lázadásra hajlamosabb egyetemistákat és nagyobb középiskolásokat akarta a nagyvárosokból, így Aradról is eltávolítani.A temesvári események miatt titokban Aradra érkezett(a Politikai Végrehajtó Bizottság tagja),(az RKP KB propagandatitkára),(a KB belügyi kérdésekkel foglalkozó titkára),(a hadsereg politikai vezetője) és(a nagyváradi katonai alakulatok parancsnoka).Ez a csoport és a Megyei Pártbizottság december 20-án elfogadta anevet viselő dokumentumot és döntött annak végrehajtásáról. A Végrehajtó Bizottságban helyet kapottmegyei első titkár,szervezési kérdésekkel foglalkozó titkár,városi katonai parancsnok,belügyminisztériumi inspektor,városi rendőrparancsnok,, a Nemzeti Gárda parancsnoka és a már említett Ilie Matei és Radu Constantin.December 20-a reggelére néhány középület falán rendszerellenes feliratok jelentek meg, majd ugyanaznap délután, a Temesvárról érkező hírekre reagálva Arad lakosságának egy része a város nagyobb terein összegyűlve

némán tiltakozott a vérengzések ellen.

Ezeket tekinthetjük az első megmozdulásnak. December 21-én reggel 7 órakor azfiatal munkásai megtagadták a munkafelvételt ésvezetésével airányába indultak. Útjuk során felkérték az, a, az, aés amunkásait a csatlakozásra, akik közül sokan ennek eleget is tettek.A Városháza térre érve számuk már több ezerre volt tehető. A karhatalom alakulatai már várták őket: a térre 250 fős fegyverekkel és élés lőszerekkel felszerelt katonai kordont, a Nemzeti Gárda alakulatait és 28 páncélozott katonai járművet vezényeltek. A megmozdulás azonban békés volt: a tüntetők a Deşteaptă-te Române-t énekelték, rendszer és Ceaşescu-ellenes jelszavakat skandáltak és gyakran imádkoztak.A megmozdulás éléreszínész állt, aki igyekezett békés mederben tartani az eseményeket. Ő és társai dél körül

megalakították a Román Demokratikus Front aradi bizottságát,

Valentin Voicilă a forradalom aradi eseményeinek vezetője

első kiáltványukban békés magatartásra szólították fel a katonaságot és felkérték őket a csatlakozásra.A Megyei Pártbizottságnál a fegyveres beavatkozás lehetőségét mérlegelték a Nemzeti Gárda bevetésével. Éjszakára, mivel alig százan maradtak a téren, felmerült annak a lehetősége, hogy a katonaság szétszórja őket, erre azonban Pugna nem adott parancsot.Másnap ismét megtelt a tér, már a reggeli órákban közel húszezren gyűltek össze.ekkor parancsba adta a tömeg könnygázzal való feloszlatását, de ezt a hadsereg nem hajtotta végre. A tüntetők közé papok érkeztek, hangosítót szereltek fel, sokan már barátkoztak a katonákkal, akiknek szendvicset és meleg teát hoztak.Látván ezen eseményeket,elrendelte saját alakulatainak a térről való kivonását. A katonaság 14 órakor hagyta el a teret. Közben valóságos népünnepély bontakozott ki, mivel az állami televízió beszámoltés felesége szökéséről. A Városháza épületébe bevonultak a forradalmárok és az erkélyre kiállva Aradot szabad várossá nyilvánították. A lakosságot nyugalomra szólították fel.Az önszerveződés a magyarság körében is elkezdődött. December 22-énügyvéd,volt kultúrbizottsági felelős éstanár ez utóbbi lakásán gyűltek össze, hogy összeállítsanak egy olyan listát az aradi magyarság kéréseiről.

Megalakították az Aradi Román Demokrata Front Magyar Nemzetiségű Lakosságának Bizottságát.

RMDSZ sajtótájékoztató. Középen Hosszú Zoltán és Cziszter Kálmán, mellettük balról Bölöni György, jobbról Bognár Levente

Valamivel később Matekovits telefonon beszéltval, aki hírül adta alétrejöttét és felkérte az aradiakat arra, hogy alakítsanak fiókszervezetet. Így az általuk létrehozott Bizottság átalakult az RMDSZ helyi szervezetévé, amely a frissen útjára indultnapilapban csatlakozásra szólította fel a magyarságot.Az Arad megyeiképviselői is egyeztettek a bukaresti központtal. A helyi vezetőség struktúrája csak az ünnep után tisztázódott le, amikor hivatalosan megválasztották a városi és megyei bizottságokat.Miután a helyi RMDSZ jelezte részvételi szándékát a kiépülő új hatalom szerveiben, a többség soraiból kikerülő forradalmárok vigyáztak arra, hogy ez teljesüljön. Az NMF Megyei Tanácsa éléret választották meg. A vezetőségi tagok közöttésképviselték a magyar lakosságot.A városi tanács élén, amelyben szintén két magyar (és) kapott helyet,ált. Jellemző volt, hogy Aradon a nemzetiségi kérdés nem okozott komolyabb problémákat (valamivel később a-nak sem sikerült gyökeret ereszteni a városban), sőt jóváhagyták egylétrehozását is, amelynek éléreöt kérték fel.

Az átmenetet azonban mégsem zajlott le véres incidensek nélkül.

December 22-én Temesvárról két magas rangú Securitate tiszt,éstábornokok érkeztek Aradra, kerülő úton akartak Bukarestbe menni. Velük tartott egy szakasz speciálisan képzett katona aból.A rossz időjárási körülményekre hivatkozva repülőgépüket nem engedték tovább, az utasokat pedig a Belvárosban lévő Parc Hotelben szállásolták el. Este olyan hírek érkeztek, hogy a Postapalota környékén és más helyszíneken lövöldözés tört ki és hogy Securitatés alakulatok közelednek a város felé, a Városháza forradalmár védőinek pedig fegyvert és golyókat osztottak, hogy szükség esetén védjék meg magukat.Ezen információk hatására a tábornokok pánikba estek, megpróbálták elérni aet, de egyetlen vezető beosztású tisztel sem tudták felvenni a kapcsolatot. Úgy gondolták, csapdában vannak és el akarják őket fogni. A félreértések következtében tűzharc alakult ki a forradalmárok és a tábornokok emberei között, ami egészen december 25-ig elhúzódott.Ennek esett áldozatulmagyar állampolgár, akit az Erzsébet-hídon lőttek le, miközben segélyszállítmányt vitt a Várban lévő katonáknak. Végül a hadseregnek sikerült felszámolnia közvélemény által terroristának nevezett Securitate-s csoportokat.

Az átmenet és az elit

A magyar köz- és kulturális élet rövid idő alatt újjáalakult. 1989. december 23-án jelent meg anapilap első száma. A politikai érdekképviseletet azvállalta magára, amely a politikán túl mást területen is jelentős tevékenységet fejtett ki.1990. január 26-án beindult a színházi élet, az első bemutatott darab Tomcsa Sándorcímű alkotása volt a helybéliszervezésében. Január 22-én

újjáalakult az 1948-ban betiltott Kölcsey Egyesület.

Tokay György az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője, később kisebbségügyi miniszter

Március végén nyomdafestéket látott a Kölcsey Egyesületcímű irodalmi és művelődési lapja, szerkesztőiegyesületi elnök,ésvoltak. Március 22-én megalakult azhelyi szervezete. Március 29-én létrejött a, június 17-én azis útjára indult.Eközben több ifjúsági rendezvényt is szerveztek: január 29-én a, február 19-énés a, március 14-én ismét atartott nagysikerű könnyűzenei koncertet, dezeneszerző ésszínművésznő kultúrpalotai fellépései is nagy közönséget vonzottak.Zajlott a közösségi és ifjúsági élet, több bált rendeztek, sőt emlékműavatásra is sor került: március 6-án, a Maros partján kopjafát állítottak a forradalomban meggyilkolt Tóth Sándor hódmezővásárhelyi kamionsofőr emlékére. A helyi magyar közösség egyik legfontosabb célkitűzése

egy önálló magyar tannyelvű középiskola létrehozása

és a Szabadság-szobor ügyének rendezése volt. Az előbbi kérdésben a román többség nagyrészt partnernek bizonyult. 1990. január 6-án, a 11-es Líceum (a későbbi) épületében rendezett gyűlésen az NMF és az RMDSZ küldöttei állást foglaltak egy reál- és humán szakiránnyal rendelkező önálló magyar tannyelvű középiskola felállítása mellett.A megbeszélés után időszakban megalakult a, azés több más településen is sikerült óvodai vagy iskolai csoportokat/osztályokat indítani. Megszervezésükbenjátszotta a főszerepet, akit kisebbségi oktatásért felelős tanfelügyelővé neveztek ki.A választásokra való felkészülés első lépése a szenátori és képviselői listák összeállítása volt. A viták után abban állapodtak meg, hogy az átmenet sajátosságaiból kiindulva, a szenátori és a képviselői lista élére is jogászéskerüljön. Április és május a kampány szellemében telt el, valamennyi jelölt sorra látogatta a vidéki településeket.Az érdeklődők kérdéseket tettek fel, a jelöltek pedig szakembereket vittek magukkal, hogy a felmerült mezőgazdasági, pénzügyi vagy jogi problémákra megfelelő válaszokat adhassanak. A kampányból a vidéki települések elöljárói, a pedagógusok, a magyar nyelvű sajtó, a történelmi egyházak is kivették a részüket.Az Arad megyei magyarság szinte egységesen lépett fel a politikai siker reményében. A választási eredmények igazolták a várakozásokat. A szenátori listára 38.145 (az leadott szavazatok 12,75 %-a), a képviselőire 34.737 (12,56 %) szavazatot szerzett az RMDSZ Arad Megyei Szervezete, amely ezzel a megye második legerősebb politikai szervezetévé vált.ésa töredékszavazatok segítségével lettek tagjai az új román parlamentnek.