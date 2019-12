Máramarossziget a változás hónapjaiban (1989 december-1990 május)

melyre mozgósítja a környék román falvainak lakosságát. A megjelent nyilatkozatok szerint a román vezetőket az zavarta, hogy a templomokban elénekelték a magyar himnuszt, illetve hogy „irredenta” könyvek érkeztek volna a városba.A feszültség aztán lassanként enyhült, köszönhetően annak is, hogy a magyarság vezetői nem válaszoltak a provokációkra, igyekezték kerülni a konfliktust. Április 6-án egy félrevezetett tömeg mégis betört az RMDSZ székházba, de nem a nacionalista uszítás hatására, hanem egyfajta zsákmányszerzés céljából (használati cikkekhez szerettek volna ily módon hozzájutni).Az iroda működése egy ideig szünetelt, mivel a keletkezett károkat ki kellett javítani. Ez az állapot se lehetett tartós, hiszen közeledett a választási kampány startjának időpontja.Maga a választási kampány sem múlt el incidensek nélkül a városban, igaz, ezúttal a figyelem elterelődött a magyar kérdésről a történelmi pártok felé. Az ideiglenes hatalom ellenzékének számító történelmi pártok képviselőinek aktivitását akadályozták, tagjait megfélemlítették. Megtörtént az is, hogy

A gyerekek is ünnepeltek, 1990 március 15.

megoldatlan maradt számos más probléma. Minden erőfeszítés ellenére az életszínvonal emelkedése váratott magára, az elégedetlenség pedig folyamatosan nőtt. Sokan gyanakodva figyelték az RMDSZ és általában az egész magyarság szervezkedését, és egyre inkább teret kapott a szélsőséges, nem ritkán magyarellenes retorika.Az RMDSZ helyi szervezete Máramarosszigeten is megszervezte március 15. megünneplését. A rendezvény összességében békésen zajlott le. Provokációk ugyan voltak az ezt megelőző időszakban, de az RMDSZ óvatos, józan politizálása eredményes volt. A marosvásárhelyi események azonban komoly feszültséget teremtettek többségi és kisebbségi között.Ebben a légkörben terjesztette aszélsőséges nézeteit a helyi román lap, ahasábjain keresztül. Alaptalan híresztelések jelentek meg arról, hogy kiürítették az RMDSZ székházát és arról, hogy

ezekben a hetekben, hónapokban. Sorra nyíltak meg helyi szervezetei a környék magyar lakosságú településein, kezdeményezte a magyar tannyelvű iskola felállítását, új székhelybe költözött, jelentősen növelte taglétszámát, felvette a kapcsolatot az újonnan alakult román pártokkal.Ugyanakkor megmutatkoztak a helyi RMDSZ szervezet korlátai is: az ún. történelmi pártok elutasították a nemzetiségi igények többségét, a hatóságok akadályozták a szervezet konkrét céljainak megvalósulását. A szigeti RMDSZ-nek a(NEIT-CPUN) keretein belül csekély beleszólása volt a helyi döntésekbe.Az 1990-es év első hónapjai küzdelmesen teltek más szempontból is. Szabad szakszervezetek alakultak minden nagyobb vállalatnál, akadozott a termelés és a lakosság ellátása,

szabad sajtókiadványok jelentek meg, szerveződni kezdtek a politikai pártok (köztük az RMDSZ), elindultak a külföldi segélyek és az elosztásuk körüli zűrzavar stb. A városi NMF vezetőségének névsora többször is kicserélődött, de pozitívumként említhető meg, hogy az év végétől folyamatosan képviselve volt benne a szigeti magyarság. Gond rengeteg akadt: ellátási nehézségek, munkanélküliség, lakáshiány, a gyárak termelése akadozott stb.1990 januárja számos változást hozott: lecserélték a tanintézmények vezetőit, felszámolták a szigeti termelőszövetkezetet, visszavonták a határőrség alakulatait a laktanyába, megjelent a magyar nyelvű sajtó első szabad kiadványa (a Máramarosszigeti Napló), megszervezték az első RMDSZ közgyűlést.

a temesvári „reakciós” események elítélésére, összeírták a Temesváron tanuló szigeti egyetemistákat. Nem tudták viszont megakadályozni azt, hogy ismeretlenek felírják a pártszékház falára, hogy: „Le a kommunizmussal!”December 22-én a délelőtti órákban nagy tömegekben vonultak ki a munkások a Városi Tanács épülete elé. Plakátokon forradalmi üzeneteket közvetítettek, betörtek a pártszékházba, majd igazságot keresve elvonultak a rendőrség és Securitate épületeihez. A helyi határőrség parancsnokságaőrnagy vezetésével átállt a forradalom oldalára, és biztosította a közintézmények, üzletek védelmét.A kommunista párt városi vezetői eltűntek, helyükre aideiglenes tanácsa állt, amelyben képviselve voltak az értelmiségiek, a katonaság, de a pártvezetés második vonala is.

A kommunizmus időszakában komoly sokkhatások érték a máramarosszigeti magyar lakosságot: a város elvesztette megyeszékhelyi státusát, erőltetett iparosítás folyt, jelentős betelepítésekre került sor, amely következtében csökkent a magyar lakosság számaránya, fokozatosan leépítették a magyar tannyelvű oktatást, ellenőrizték a történelmi egyházak működését, akadályokat gördítettek a hívőkkel való kapcsolattartás elé. Mindezek következtében megindult az asszimilációs folyamat, illetve felerősödött a kivándorlási hullám, amely már 1945 után jelen volt. A két tényező együttes eredményeképpen a szigeti magyarság rohamos fogyásnak indult. A helyi magyar elit válasza erőtlenre sikeredett, igaz, eszközei sem voltak igazából: hirdették az egységet, a nemzeti öntudat építésének fontosságát, de közben kerülték a konfliktushelyzeteket, akkor is, ha fontos érdekekről volt szó.