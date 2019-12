Elvesztették a pert a MOGYE magyar oktatói, amelyet a Petru Maior Tudományegyetemmel történő egyesítés miatt indítottak

Jogerősen elveszítették a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Tudományegyetem egyesítése ellen indított pert a MOGYE diákjai és oktatói - tájékoztatta az Agerpres hírügynökség a marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem rektora, Leonard Azamfirei . A rektor éves kiértékelőjében úgy fogalmazott, hogy a pár hete született döntés, amely elutasította az utolsó, "nyilvánvalóan megalapozatlan" fellebbezést is, megerősítette az egyetem vezetését azon hitében, hogy az egyesítés jó döntés volt. Az egyetem magyar tagozatának oktatói és diákjai 2018 májusban jelentették be, hogy közösen, jogi úton lépnek fel annak érdekében, hogy megakadályozzák az MOGYE és Petru Maior egyetem egyesítését. A magyar tagozat képviselői arra hivatkoztak, hogy nem volt teljesen törvényes az a szenátusi ülés, melyen a két oktatási intézmény egyesüléséről döntöttek. ( agerpres )

