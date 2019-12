Flexszel vágtak szét egy X6-os BMW-t a vámosok, közel 100 ezer doboz cigit találtak benne

Alaposan szétszedtek, helyenként pedig szét is vágtak egy X6-os BMW-t a Leușeni-i határátkelőnél. A moldvai település vámosai több mint 97 ezer csomag, különböző márkájú cigarettát találtak a kocsiban. A dohányárut egyébként a speciálisan kiképzett kutyájuk jelezte, igaz, a vámhatóság eleve rendelkezett információkkal a tervezett csempészést illetően. Találtak cigit a karosszéria alatt kialakított terekben, a küszöbben, az alvázban elrejtve, a csomagtartóban és az autó tetőszerkezetében is. A cigarettát, melynek származását semmiféle irattal nem tudta igazolni a szállító, Romániában szándékozta eladni. A járművet egy 55 éves Iași-i nő vezette. Az autót és a csempészett dohányárut lefoglalták. (custums.gov.md)

