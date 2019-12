A miniszterelnök üzent a romániai kisebbségek napja alkalmából

A tiszteletre, a jogok és értékek kölcsönös elismerésére, a toleranciára, a párbeszédre és a politikai és intézményi szintű demokratikus képviseletre épülő politikák révén Románia a kisebbségek jogainak védelme szempontjából az egyik legmegbecsültebb modellé vált - hangoztatta szerdán Ludovic Orban miniszterelnök, a romániai kisebbségek napja alkalmából küldött üzenetében. „December 18-át minden évben a nemzeti kisebbségek ünneplésének szenteljük. Valamennyi kisebbség értékeivel hozzájárul a többség és a kisebbség közötti kulturális interakció és együttélés valódi modelljének kialakításához. Mindannyian Románia állampolgárai vagyunk, egyenlő jogokkal, ezt az alkotmány is megerősíti. Együtt vészeltük át a történelem megpróbáltatásait, és három évtizeddel ezelőtt együtt mentünk szembe a totalitárius rezsimmel, együtt indultunk a demokrácia útján, és tovább folytatjuk ezt az utat” - írja a miniszterelnök. Hangsúlyozza: „a román társadalom az utóbbi harminc évben a multikulturalizmustól az interkulturalizmusig fejlődött, bizonyítva, hogy a sokszínűség nem megosztást jelent, hanem többletet ad mindenkinek”. „Függetlenül az etnikai vagy kulturális hovatartozástól, mindannyian prosperáló országban akarunk élni, és ragaszkodunk a demokrácia értékeihez. A román társadalom az utóbbi harminc évben a multikulturalizmustól az interkulturalizmusig fejlődött, bizonyítva, hogy a sokszínűség nem megosztást jelent, hanem többletet ad mindenkinek. Meggyőződésem, hogy mindenki számára a jólét, a demokrácia és a jogállamiság megszilárdítása jelenti a legnagyobb nyereséget. A tiszteletre, a jogok és értékek kölcsönös elismerésére, a toleranciára, a párbeszédre és a politikai és intézményi szintű demokratikus képviseletre épülő politikák révén Románia a kisebbségek jogainak védelme szempontjából az egyik legmegbecsültebb modellé vált, és ezt az irányt szándékozunk folytatni, mert olyan társadalmat akarunk, amelyben minden polgár valóban otthon érezheti magát. Az Európai Unió mottójának szellemében 'Egység a sokféleségben!', Isten éltesse a kisebbségekhez tartozó polgártársainkat!” - zárul Ludovic Orban üzenete. ( agerpres )

