Csoma Botond a képviselőházban reagált Cozmin Gușă Tőkés Lászlót érintő kijelentéseire . Az RMDSZ-es politikus elmondta, szégyenletes, hogy 30 évvel az 1989-es temesvári események után egyes politikai tanácsadók és elemzők megpróbálják besározni a forradalmat kirobbantó Tőkés Lászlót és a magyar közösséget is. „A Ceaușescu-féle nacionál-kommunista éveket idéző, a magyar közösséget első számú közellenségként beállító megnyilvánulások elfogadhatatlanok, és nincs helyük abban a Romániában, amelyben magyarok és románok együtt harcoltak a szabadságért, Temesváron, Kolozsváron és szerte az országban”- mondta a politikus. Cozmin Gușă közéleti szereplő egy interjúban nyilatkozta azt, hogy Tőkés László nem hős, hanem a magyar titkosszolgálat egyik befolyásos alakja volt, akinek elsődleges küldetése nem a diktatúra ledöntése volt, hanem hogy Erdélyt elszakítsa Romániától. ( hírszerk. )

