Megválasztották a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács új elnökét

Nicoleta Margareta Ţînţ bírót választották meg szerdán a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) elnökének - közölték az Agerpreshírügynökséggel a CSM-hez közelálló források. Ţînţ megválasztását tizenöten támogatták, négyen ellene szavaztak. A CSM december 10-ei plenáris ülése elhalasztotta az új elnök megválasztását, miután a Nicoleta Margareta Ţînţ megválasztására kiírt szavazás kétszer is döntetlen eredménnyel zárult: kilenc igen, kilenc nem, egy érvénytelen szavazat. Nicoleta Margareta Ţînţöt az CSM bírói szekciója szavazással jelölte elnökjelöltté. Tatiana Toader ügyészt december 10-én az CSM alelnökévé választották. A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnak tizenkilenc tagja van: kilenc bíró és öt ügyész, akiket a bíróságok és az ügyészségek közgyűlésén választottak meg, a civil társadalom két képviselője, akiket a szenátus nevesít, és van három tisztségviselő - az igazságügyi miniszter, a legfelsőbb bíróság elnöke, és a legfőbb ügyész - akik hivatalból tagjai a testületnek. A megválasztott tagok hivatali ideje hat év, újrázni nem lehet. Az alkotmány és a CSM működését szabályozó 2004/317-es törvény értelmében a Tanácsot az elnök vezeti, akinek munkáját a másik szekcióhoz tartozó alelnök segíti, akinek egyéves mandátuma van, amit nem lehet megújítani. A CSM elnöki és alelnöki tisztségére csak a bíróságok és az ügyészségek közgyűlésén megválasztott kilenc bíró és öt ügyész pályázhat, a CSM-ben hivatalból részt vevő személyek és a civil társadalom képviselői nem. A CSM vezetését a plenáris tagjai szavazással választják meg úgy, hogy az elnök és alelnök más-más szekcióhoz tartozzon. Jelenleg a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács bíró tagjai a következők: Simona Camelia Marcu és Mariana Ghena - legfelsőbb bíróság, Lia Savonea - bukaresti ítélőtábla, Nicoleta Margareta Ţînţ - brassói ítélőtábla, Andrea Annamaria Chiş - kolozsvári ítélőtábla, Baltag Gabriela - Neamţ megyei törvényszék, Evelina Mirela Oprina - Ilfov megyei törvényszék, Mihai Andrei Bălan - temesvári bíróság és Mihai Bogdan Mateescu - Râmnicu Vâlcea-i bíróság. A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács ügyész tagjai a következők Codruţ Olaru - legfelsőbb bíróság, Cristian Mihai Ban - bukaresti ítélőtábla, Florin Deac - Máramaros megyei ügyészség, Nicolae Andrei Solomon - bukaresti ügyészség és Tatiana Toader - Bukarest második kerületi ügyészség. Victor Alistart és Romeu Chelariut a szenátus jelölte a CSM tagjává a civil társadalom képviseletében. ( agerpres )

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 123 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 11 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 28 A műanyagot mindenestere száműzöm 22 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 111 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 86 Még nem gondolkodtam el ezen 17