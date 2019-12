Szerdán nem sikerült napirendre tűzni a kétfordulós polgármester-választás törvénytervezetét

Nem sikerült Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) a képviselőház napirendjére tűznie szerdán a kétfordulós polgármester-választás bevezetéséről szóló, Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által kifogásolt törvénytervezetet.



Az RMDSZ egyébként azért ellenzi a kisebb román pártok által is szorgalmazott módosítást, mert becslése szerint mintegy 20 százalékkal csökkenne a magyar polgármesterek száma Erdélyben, ha egy második fordulóban a román pártok ismét összefoghatnának az első fordulóban élen végző magyar polgármesterjelöltekkel szemben.



A PSD a szenátusban egymaga is meg tudta akadályozni a törvénytervezet megszavazását, de a végső döntést meghozó képviselőházban az RMDSZ-frakcióval együtt sincs többsége.



Ludovic Orban miniszterelnök számításai szerint a képviselőházban a kormánypárt rendelkezik a választási törvény módosításához szükséges többséggel, csak az a kérdés, hogy - a szociáldemokrata többségű házbizottság döntését felülbírálva - sikerül-e elérnie a tervezet napirendre tűzését.



Szerdán - a karácsonyi szünet előtti utolsó plenáris ülésen - kiélezett ügyrendi vitába torkollott a kormánypárt azon próbálkozása, hogy napirendre tűzzék a választójog módosítását, amit végül időhiány miatt elnapoltak.



A kétfordulós rendszerhez visszatérést leghangosabban sürgető Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és Népi Mozgalom Pártja (PMP) ezek után azt követelte Ludovic Orban kormányától, hogy - a parlamentet megkerülve - sürgősségi kormányrendelettel vagy úgynevezett kormányzati felelősségvállalással léptesse hatályba a jogszabályt. A két párt képviselői kilátásba helyezték, hogy ellenkező esetben megvonják parlamenti támogatásukat a PNL kisebbségi kormányától.



A magyar érdekképviselet viszont a PNL-kormánynak nyújtott parlamenti támogatása feltételei között kikötötte, hogy a kormány nem módosíthatja a parlamentet megkerülve a választójogot.



Az RMDSZ arra figyelmeztette a PNL-t, hogy megszavazza a kormány ellen beterjesztendő bizalmatlansági indítványt, ha - az RMDSZ-szel kötött megállapodását megsértve - a PNL kormányzati felelősségvállalással vagy sürgősségi rendelettel vezetné be a kétfordulós polgármester-választást.



A szociáldemokraták és az RMDSZ szavazatai - a két ház együttes ülésén - elegendőek lennének a kormány megbuktatásához. (mti/hírszerk.)



Nyitókép: cuvintul.md

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!