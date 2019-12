Vizsgálódik a DIICOT, mert a Spiru Haret Egyetemen pénzért akár államvizsgát is lehetett vásárolni

A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) házkutatásokat tartott szedán a a Spiru Haret Egyetem bukaresti székhelyén és több megyei fiókjánál is.



A DIICOT tájékoztatása értelmében összesen 76 házkutatást tartottak bukaresti, valamint Brassó, Beszterce-Naszód, Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Vaslui, Szatmár, Ialomiţa, Temes, Dâmboviţa, Botoşani, Kolozs és Maros megyei helyszíneken. A nyomozáshoz közel álló források szerint az egyetem egyik rektorhelyettesénél, bizonyos karok titkárainál, továbbá tanároknál és diákoknál is vizsgálódtak az ügyészek.



A gyanú szerin a rektorhelyettes a különféle vizsgatételekhez hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak és vizsgáztató tanárok közbenjárásával, anyagi ellenszolgáltatás fejében előre eljuttatta a diákoknak a vizsgák és/vagy a záróvizsga tételeit, illetve licencvizsga esetében kész államvizsga-dolgozatokat is "vásárolni" lehetett. Az ügyészek feltételezése szerint ez a gyakorlat legalább 2012 óta tart, állítólag olyan végzősei is vannak az egyetemnek, akik soha nem látogatták az órákat, és nem vettek részt személyesen a vizsgákon.



Az ügyben többek között befolyással való üzérkedés, vesztegetés elfogadása, megvesztegetés, megvesztegetésben való bűnrészesség, titkos vagy nem nyilvános hivatali információk felfedése, hivatali visszaélés, közhivatalnok által elkövetett közokirat-hamisítás és befolyás megvásárlásának gyanújával zajlik kivizsgálás. 96 személy nevére állítottak ki előállítási parancsot. (hírszerk./Agerpres)

