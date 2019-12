Ujgur kisebbségjogi aktivista kapta idén a Szaharov-díjat

Átadták szerdán Strasbourgban a gondolat és véleménynyilvánítás szabadságáért folytatott küzdelem elismerésére létrehozott Szaharov-díjat. Az Európai Parlament az idén Ilham Tohtinak ítélte oda a kitüntetést, amelyet a Kínában évekkel ezelőtt életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélt ujgur kisebbségjogi aktivista helyett lánya, Dzsoher Ilham vett át. A díjátadó ceremóniát David Sassoli , az Európai Parlament elnöke nyitotta meg. Beszédében azt mondta, hogy az ujgurok több mint ezeréves történelmüket próbálják védeni, és Ilham Tohti a munkássága révén képes volt hangot adni nekik. A kisebbségvédelmi aktivista több évtizeden át harcolt, hogy párbeszéd alakuljon ki köztük és a Kínában élő többi nép között, és kölcsönösen próbálják megérteni egymást. „Az Európai Parlament Ilham Tohti feltétel nélküli szabadon bocsátást követeli" - jelentette ki végezetül, arra is emlékeztetve, hogy "a gondolat szabadságáért harcolni kell, mivel nem mindig jár együtt a fizikai szabadsággal”. „Ma a Kínában élő ujgur közösség nem élhet szabadon. Rásütötték az erőszakos szélsőségesség bélyegét az édesapámra - mint sok más honfitársára -, akinek betegségét kezelni kell, gondolkodásmódját pedig meg kell változtatni” - mondta a díjat átvéve Dzsoher Ilham. Beszédében édesapja ügyének támogatását kérte. Az egyetemi tanár Ilham Tohti a muszlim vallású kínai ujgur kisebbség jogait kívánta előmozdítani, társalapítója volt egy weboldalnak, amelynek célja az ujgurok és a kínaiak közötti megértés elősegítése. Állítólagos „lázító, felforgató tevékenysége” miatt 2014-ben szeparatizmus vádjával életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték Kínában. Nemrég Pekingből kiszivárogtatott titkos dokumentumok arra engedtek következtetni, hogy a kommunista Kína a muszlim ujgurok százezreit zárja átnevelőtáborokba, ahol arra kényszerítik őket, hogy lemondjanak nemzeti identitásukról és vallásukról, és fogadjanak hűséget a kínai kormánynak. A Nobel-békedíjas Andrej Szaharov orosz atomfizikusról elnevezett kitüntetést 1988 óta minden évben olyasvalakinek ítélik oda, aki jelentős erőfeszítéseket tesz, nagy áldozatokat vállal az emberi jogokért, a gondolatszabadságért és a demokráciáért folytatott küzdelemben. Az 50 ezer euróval járó elismerést tavaly Oleh Szencov ukrán filmrendező kapta. ( mti )

