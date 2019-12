Összeütközött két vonat a ploieşti-i vasútállomáson

A Prahova megyei katasztrófavédelem tájékoztatása értelmében még zajlik a helyszínen a sérültek állapotának felmérése, az első információk szerint egyik sérült sincs súlyos állapotban. A balesetben érintett további 18 személyt - akik nem szorultak orvosi ellátásra - a váróterembe irányították.A helyszínre húsz mentőt, egy helikoptert, több tűzoltóautót és a kémiai, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) klaszter csapatát is kivezényelték.A Prahova megyei rendőr-főkapitányság által szolgáltatott adatok szerint a balesetet egy tehervonat okozta, amely túlhaladt a megállási ponton és ütközött a Ploieşti és Bukarest között közlekedő személyvonattal.A baleset miatt mindkét irányban lezárták a közlekedést a Bukarest-Ploieşti vasúti szakaszon.

