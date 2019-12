Ismét utcára vonultak a túl magas albérletárak és az erőszakos kilakoltatások ellen Kolozsváron

Hétfőn délután a Deák Ferenc utca elején található Memorandisták emlékművénél került sor az idei, immár nyolcadik alkalommal megszervezett kolozsvári lakásmenetre. A megmozduláson több mint száz személy protestált a túl magas albérletárak és az erőszakos kilakoltatások ellen. A tüntetők szerint a kolozsvári túl magas albérletárak ellen a berlini és barcelonai modellel kellene fellépni, ahol annyira elszabadultak az albérletárak, hogy önkormányzati szinten kellett azokat szabályozni. A tüntetésen megemlékeztek arról is, hogy 2010 decemberében a Karjala (Coasteu) utcából tömegesen kilakoltattak 350 romát. A lakásmeneten többek között a következőket skandálták a tüntetők: Add uram, hogy eltűnjön az ingatlanpiac! Lakásokat az emberek és ne a profit számára! A közlakásprogram megoldás a lakhatási válságra! Állítsák le az erőszakos kilakoltatásokat! A város mindenkié, a lakhatás alapjog és nem kiváltság! Boc, tedd a házakat a helyére! ( hírszerk. )

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 129 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 13 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 28 A műanyagot mindenestere száműzöm 22 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 120 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 91 Még nem gondolkodtam el ezen 17