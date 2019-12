Orban: nem indulhatnak újabb mandátumért azok a PNL-képviselők,akik nem vettek részt a gyermekpénzről döntő ülésen

Nem indulhat majd újabb mandátumért a Nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben az a hét törvényhozó, akik igazolatlanul hiányoztak a gyermeknevelési pótlék megduplázásáról döntő szerdai képviselőházi ülésről - jelentette ki Ludovic Orban miniszterelnök.



A PNL elnöke azt mondta, összesen 11 liberális képviselő hiányzott az ülésről, négyen igazoltan, heten igazolatlanul.



„Én világos megmondtam, aki nem érti meg, hogy a kormányzás átvétele után minden emberre szükség van a parlamentben, annak gyakorlatilag nem lesz esélye arra, hogy újabb mandátumot szerezzen a soron következő választásokon” - fogalmazott Orban a Digi24 műsorában, hozzátéve, emellett más tényezők is hozzájárultak ahhoz, hogy a PNL-nem nem sikerült elérnie a gyermekpénzről szóló tervezetnek a szakbizottságba való visszaküldését.



A miniszterelnök a téma kapcsán azt is leszögezte, hogy „teljesen felelőtlen” döntés volt a gyermekpénz megduplázásának megszavazása, tekintettel arra, hogy a 2020-as költségvetés kidolgozásakor egyébként is számos korlátozó tényezőt kellett szem előtt tartania a kormánynak.



A Szociáldemokrata Párt ügyvivő elnöke, Marcel Ciolacu Facebook-bejegyzésben reagált Orban eme kijelentésére.



„Nem, miniszterelnök úr, ez egy felelős döntés volt, amely jóérzésről árulkodik. Van pénz a költségvetésben, csak jól kell kezelni, és el kell távolítani azokat az inkompetens politrukokat, akikkel megtöltötték a minisztériumokat” - áll a bejegyzésben. (agerpres)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!