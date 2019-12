Hat személyt vettek őrizetbe a Spiru Haret Egyetemen elcsalt vizsgákkal kapcsolatos ügyben

Hat személyt vettek őrizetbe a Spiru Haret Egyetemen elcsalt záróvizsgákkal és magiszteri vizsgákkal kapcsolatos ügyben - tájékoztatott a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT). Az ügyészek a hat gyanúsított 30 napos előzetes letartóztatását kérik. A DIICOT összesen 76 házkutatást végzett az ügyben szerdán bukaresti, valamint Brassó, Beszterce-Naszód, Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Vaslui, Szatmár, Ialomiţa, Temes, Dâmboviţa, Botoşani, Kolozs és Maros megyei helyszíneken. A nyomozáshoz közel álló források szerint az egyetem egyik rektorhelyettesénél, bizonyos karok titkárainál, továbbá tanároknál és diákoknál is vizsgálódtak az ügyészek. Az ügyben többek között szervezett bűnözői csoport létrehozása, befolyással való üzérkedés, vesztegetés elfogadása, megvesztegetés, megvesztegetésben való bűnrészesség, titkos vagy nem nyilvános hivatali információk felfedése, hivatali visszaélés, közhivatalnok által elkövetett közokirat-hamisítás és befolyás megvásárlásának gyanújával zajlik kivizsgálás. ( agerpres )

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 129 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 13 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 28 A műanyagot mindenestere száműzöm 22 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 120 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 91 Még nem gondolkodtam el ezen 17