A romániaiaknál már csak a britek idegennyelv-tudása rosszabb az EU-ban

Románia után Magyarországon beszélnek - arányaiban - a legkevesebben egy idegen nyelvet. A magyarországiak 57,6%-a csak az anyanyelvén tudja kifejezni magát, őket követik a bolgárok, akiknek 50,5%-a, és az írek, akiknek 49,2%-a nem tud más nyelvet a sajátján kívül.A legjobb helyzetben a svédek vannak, náluk a lakosságnak 96,6 százaléka beszél legalább egy idegen nyelvet. Őket követi három másik északi ország, Dánia, Lettország és LitvániaA felmérésből ugyanakkor az is kiderült, hogy az EU-ban a leginkább tanult idegen nyelv az angol (97,9), majd a francia (33,4%), a német (23,3%), a spanyol (16,9%), az orosz (2,5%) és az olasz (1,3%)..)

