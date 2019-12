Feszült a helyzet az USR-ben, egy tagot kizártak a pártból, többnek pedig felfüggesztették a tagságát

Claudia Postelnicescunak a pártból való kizárásáról döntött szerda esti ülésén a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) Országos Bizottsága.



Az alakulat vezetősége azzal indokolja a döntést, hogy Postelnicescu több ízben is olyan vádakkal illette párttársait, amelyeket nem tudott bizonyítani, személyes támadásokat intézett ellenük és rágalmazta őket, többek között saját közösségi oldalán is közzétett bejegyzésekben, amelyek egy részét a média is átvette.



A szerda esti többórás ülésen arról is döntött az USR vezetősége, hogy három hónapra felfüggesztik Ciprian Lupaş tagságát „hamis és rágalmazó információk terjesztése miatt”.



A párt határozata értelmében Vişinel Bălan tagságát is felfüggesztik egy évre, amiért azzal vádolta meg a vezetőséget, hogy csaltak az elnök megválasztását célzó elektronikus szavazáson, vádjait azonban azóta sem tudta bizonyítékokkal alátámasztani. Vişinel Bălan ugyanakkor szervezett bűnözői csoport létrehozásával vádolta meg az USR elnökét, amit szintén nem tudott bizonyítani; az általa terjesztett információk egy részét a sajtó is átvette - érvel az USR.



Két másik tag, Daniel Giurcă és Cosmin Stoienoiu tagságát hat hónapra, illetve egy évre függesztették fel, amiért kitörölték a párt adatbázisából az Országos Bizottság gyűlésein hozott döntéseket rögzítő hanganyagokat.



A szankciókat az USR alapszabályának 13. pontja alapján hozták meg, amely a tagok kötelességeiről rendelkezik - szögezi le az USR.(agerpres)



Nyitókép: Agora

