Iktatta az RMDSZ a családtámogató javaslatcsomagjának az első részét

Nagycsaládokat támogató törvénytervezet-csomagot iktatott az RMDSZ a képviselőházban, amely négy területen hivatott támogatni a szülőket és gyermekeket. A tervezetet Csép Éva Andrea , az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője, a képviselőház munkaügyi és szociális szakbizottságának titkára dolgozta ki. 1. Bevezetnék az újszülött kelengye- és a junior értékjegyeket Az RMDSZ által kidolgozott és korábban elfogadtatott törvény értelmében jelenleg négy féle értékjegyben részesülhetnek az alkalmazottak: étkezési, vakációs, ajándék és kulturális értékjegyekben. A most iktatott kezdeményezés bővíti ezek körét, és további két értékjegyet vezet be: az újszülött kelengye, valamint a junior értékjegyeket. Az 1500 lejben maximalizált újszülött kelengye értékjegyben egy gyermek után egyszeri alkalommal részesül a család. A juttatás kizárólag az elsődleges babaápolási és ruházati cikkek megvásárlására fordítható. A junior értékjegy nem haladhatja meg a havi 250, illetve alkalmanként a 700 lejt, amelyet a gyermekek oktatására, tankönyvek megvásárlására illetve iskolai táboroztatására fordíthatnak a szülők. 2. Gépkocsi vásárlásban segítjük a nagycsaládosokat A törvénytervezet legtöbb 35 ezer lejes állami támogatást biztosít azoknak a nagycsaládoknak, akik egy hétszemélyes családi gépkocsit vásárolnának. A program 2020 július elsejétől indulna, és azok a családok vehetik igénybe, ahol legkevesebb 3 gyermeket nevelnek. 3. Járjon több szabadnap a szülőnek, ha beteg a gyermek Az RMDSZ által kidolgozott jogszabálytervezet megteremti a lehetőséget arra, hogy a szülő egy év leforgása alatt maximum 5 szabadnapot igényelhessen a munkaadójától, amennyiben a gyermekét orvoshoz kell vinnie. Jelenleg a törvény egy szabadnapot ír elő. 4. Szorgalmazzák a nagyszülői GYES bevezetését A szövetség által kezdeményezett törvénymódosítás megadná a lehetőséget arra, hogy amennyiben a szülő két évnél korábban menne vissza dolgozni, akkor a nagyszülő élhessen a gyermeknevelési szabadság lehetőségével, amennyiben nem részesül nyugdíjban. ( közlemény ) Nyitókép: RMDSZ

