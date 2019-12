Ion Proca lett Hargita megye ideiglenes prefektusa

Ion Procát, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) megyei önkormányzati képviselőjét nevezte ki ideiglenesen Hargita megye prefektusává szerdai ülésén a román kormány - írta csütörtöki számában a Krónika napilap.



Az olasz-francia szakos tanári végzettségű, 63 éves Proca 2012 óta Hargita megyei önkormányzati képviselő a Nemzeti Liberális Párt (PNL) színeiben, de 1996 és 2000 között csíkszeredai önkormányzati képviselőként is tevékenykedett.



Ion Proca korábban pedagógusként is dolgozott, majd tíz évig a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságot vezette, és a magánszférában is vállalt munkát.



Hargita megye korábbi prefektusa, Jean Adrian Andrei menesztését novemberben kezdeményezte a belügyminiszter, miután úgy ítélte meg, hogy a mulasztása miatt agonizált közel húsz órán át a Parajd és Szováta közötti országúton egy november 16-án elgázolt, súlyosan megsérült medve.



A kormány szerdai ülésén ideiglenesen Bákó megye alprefektusává nevezte ki Maricica-Luminita Cosát, Bákó megye korábbi prefektusát, akit az erdélyi magyar sajtó felelősnek tekint az úzvölgyi katonatemető körüli konfliktus elmérgesedéséért.



A kormány hétfőn iktatta be Kovászna megye új prefektusát, Iulian-Constantin Todort, akit a kormányt parlamentben támogató Népi Mozgalom Párt (PMP) jelölt a tisztségre.



Todor korábban adóhivatali tisztviselőként dolgozott, 2015 óta pedig a kincstár Kovászna megyei kirendeltségét vezette.



Az új Kovászna megyei prefektus beiktatásakor elmondta: mindig a törvények és az alkotmány tiszteletben tartásáért fáradozott, és ez a célja a jövőben is. Hozzátette: a többség és kisebbség kölcsönös tiszteleten alapuló jó kapcsolataiért, a társadalmi béke megőrzéséért és a kormány programjának életbe léptetéséért kíván tenni prefektusként.



Kovászna megyében a prefektusi tisztséget korábban Sebastian Cucu töltötte be, aki tevékenysége középpontjába a székely és magyar szimbólumok, valamint a magyar nyelv használatának a visszaszorítását állította. (mti)



Nyitókép: Informația Harghitei

