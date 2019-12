Szabadnapokat jelentett be a kormány, és szigorítaná a kormányrendelet benyújtását

A kormány szabadnapnak nyilvánítja december 27-ét és január 3-át a közszférában, de a kincstár dolgozni fog december 27-én is – jelentette be a pénteki kormányülés elején Ludovic Orban miniszterelnök.



Az állami alkalmazottaknak utólag be kell pótolniuk ezeket a pluszban kapott szabadnapokat – közlte Violeta Alexandru munkaügyi miniszter.



Néha fogalmuk sincs, milyen jogszabályról szavaznak



A jövőben egyetlen olyan kormányrendelet-tervezet sem kerülhet a kormányülés napirendjére, amiről ezt megelőzően nem egyeztettek – hívta fel a miniszterek figyelmét a pénteki kormányülés elején Ludovic Orban.



A kormányfő szerint nincsen jól az, hogy a kabinet tagjai „arra ébrednek", hogy olyan jogszabálytervezetről kell szavazniuk, „amiről fogalmuk sincs".



A pénteki kormányülés elején Monica Anisie tanügyminiszter kérte, hogy tűzzenek a napirendre két sürgősségi kormányrendelet-tervezetet.

(agerpres)

