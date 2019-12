Ötszörösére emelték az elhanyagolt ingatlanok adóját Szatmárnémetiben

Január elsejétől 500 százalékkal fizetnek magasabb telek- és ingatlanadót azok a szatmáriak, akik nem tartják rendben az épületeiket. Erről a városi tanács döntött csütörtöki ülésén, ahol arról is határoztak, hogy mely ingatlanok kerülnek ebbe az adókategóriába. A megelőző időszakban a szatmárnémeti önkormányzat bizottságot alakított, mely felmérte a város régi központjában levő, rossz állapotú épületeket. A vizsgáltok nyomán több mint 50 ingatlan esetén küldtek ki felújítási felszólítást, közel 500 darabot. Szatmárnémeti központjában egyébként meglehetősen sok rossz állapotban levő ingatlan van, egyesekről időnként vakolatdarabok is potyognak. Nagy lakossági felháborodást váltott ki például egy szeptemberi eset, amikor leszakadt egy hotel homlokzata a belvárosban. A tulajdonosok egy része a felszólítások nyomán nekilátott a javítási munkálatoknak, ők egyelőre megúszták a többletadót. A városvezetés tervei között egyébként szerepel, hogy segítsék a jóhiszemű, ám szűkös anyagi lehetőségekkel rendelkező tulajdonosokat. Nagyváradi mintára hozzájárulnának például a homlokzatok felújítási terveinek elkészítéséhez, ez ugyanis – lévén szó régi, sok esetben műemlék-épületekről – sokba kerülhet. A város ékességének számító, ám szintén siralmas állapotban levő Pannónia (Dacia) szállóra nem vonatkozik az adóemelés. A magyar állam tulajdonában levő Manevi Zrt. ugyanis, mely 2017-ben vásárolta meg az épületet, a jelek szerint elkezdi végre a felújítási munkálatokat. Legalábbis erre enged következtetni az, hogy a napokban elkezdték az épület felállványozását. (szatmar.ro, frissujsag.ro, presasm.ro, hírszerk.)

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 132 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 13 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 30 A műanyagot mindenestere száműzöm 22 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 132 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 95 Még nem gondolkodtam el ezen 18