Pihenőnappá nyilvánította a kormány december 27-ét és január 3-át

Pihenőnappá nyilvánította a kormány pénteki ülésén a közszolgálati alkalmazottak számára december 27-ét és január 3-át.



A közszférában dolgozók így a karácsonyi ünnepek idején és az újév első napjaiban is 5-5 napos hosszú hétvégén lesznek, mivel Romániában nemcsak december 25., 26. és január 1., hanem január 2. is a munka törvénykönyvében szereplő hivatalos munkaszüneti nap.



Violeta Alexandru munkaügyi miniszter szerint a döntéssel az idegenforgalmi ágazat kérésének tesznek eleget, hogy bátorítsák a hegyi turizmust. Ludovic Orban miniszterelnök a kormányülés első nyilvános perceiben felhívta a figyelmet, hogy a pihenőnapok az államkincstárra nem vonatkoznak, "mivel a bankszektor is működik".



A kormányhatározat a megszakítás nélküli tevékenységeket biztosító dolgozók munkarendjére sem érvényes.



A pihenőnapokat a közszolgálati alkalmazottaknak később kell ledolgozniuk, egy olyan időpontban, amelyet minden közintézmény maga határoz meg. (mti)

Ha tetszett a cikk, lájkold a Transindexet!