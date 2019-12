Johannis szeretne két-három olyan napot, amikor nem csinál semmit, ezért Nagyszebenben karácsonyozik

Klaus Johannis államfő azt nyilatkozta pénteken az újságírókkal tartott informális találkozón, hogy Nagyszebenben tölti a téli ünnepeket. „Otthon maradok az ünnepek alatt. Szeretnék két-három olyan napot, amikor nem csinálok semmit” - mondta Johannis. Az elnök hozzátette: ha az időjárás megengedi, sízni is el szeretne menni a vakáció alatt. ( agerpres ) Nyitókép: Digi24

