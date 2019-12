Johannis támogatja a nyugdíjkorhatár 70 évre emelését az orvosok és tanárok esetében

Klaus Johannis államfő egyetért azzal, hogy az orvosok és a pedagógusok 70 éves korukig dolgozhassanak. Az újságírókkal tartott informális találkozón az elnök azt mondta, meg kell adni az esélyt a tanároknak és az orvosoknak, hogy minél több ideig dolgozzanak a rendszerben, a lehetőség azonban opcionális kell hogy legyen, nem szabad kötelezi őket erre. „Nagyon jó szakembereink vannak, akik a nyugdíjazásuk utáni években is tudnának dolgozni, ugyanakkor hiány van a jól képzett munkaerőből” - érvelt Johannis. A különnnyugdíjak eltörlése kapcsán az államfő azt mondta, ez egyelőre csak egy "médialufi", konkrétum még nem történt semmi. Állítása szerint jelenleg van még pénz a költségvetésben a különnyugdíjak kifizetésére, a 2020. szeptember 1-jétől esedékes 40 százalékos nyugdíjemelés után azonban problémák adódhatnak a következő két évre nézve. ( agerpres ) Nyitókép: KissFM

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 132 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 14 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 31 A műanyagot mindenestere száműzöm 22 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 137 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 99 Még nem gondolkodtam el ezen 18