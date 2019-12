Új vezetőket neveztek ki a Román Csendőrség élére

Bogdan Enescu és Ionuţ-Gabriel Cîmpanu személyében új vezetőket nevezett ki a Román Csendőrség élére Ion Marcel Vela belügyminiszter. A tárcavezető pénteki bejelentése értelmében az elkövetkezőkben Bogdan Enescu lesz a Román Csendőrség főfelügyelője. A 46 éves szakember az Alexandru Ioan Cuza rendőrakadémián végzett, és 23 éve tevékenykedik a csendőrség kötelékében. "Több vezető tisztséget is betöltött, jelenleg az Ilfov megyei csendőr-felügyelőség vezetője, és nem volt köze a 2018. augusztus 10-én és 11-én történtekhez" - mondta Vela. A főfelügyelő első helyettese a 43 éves Ionuţ-Gabriel Cîmpanu lesz. Cîmpanu a Hargita megyei csendőr-felügyelőség vezetőjének helyettese volt eddig, ugyanakkor az Afganisztánban szolgálatot teljesítő csendőri kontingens vezetője, illetve az afgán belügyminiszter vezérkari főnökének tanácsadója. A miniszter ugyanakkor közölte, hogy a Román Csendőrséget eddig vezető Constantin Florea főfelügyelőnek és helyettesének, Grigore Ciauşescu nak megszűnt a megbízatása, mindketten visszatérnek ahhoz az egységhez, amelynél kinevezésük előtt tevékenykedtek. ( agerpres )

