Gelu Voican Voiculescu koszorúzni akart, majdnem lincselés lett belőle

Csendőrök kísérték ki szombaton a bukaresti Egyetem téren összegyűlt tömegből az 1989 Decemberi Román Forradalom Intézetének igazgatóját, Gelu Voican Voiculescut, miután a forradalom áldozataira emlékezők közül többen is rátámadtak.



Szombat reggel többtucatnyian gyűltek össze az Egyetem téri emlékműnél, hogy vallásos szertartás keretében megemlékezzenek az 1989 decemberében elesettekről.



Gelu Voican Voiculescu ellen emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények miatt emeltek vádat a '89-es forradalom ügyében. Voiculescu akkor abszurditásnak nevezte a dossziét.



"A dosszié önmagában egy abszurditás, mert egy forradalmat nem lehet vád alá helyezni. Egy forradalom megszakítja a folytonosságot, törést okoz a társadalom életében, agresszív és az előző jogrendhez viszonyítva merőben törvénytelen esemény. Azzal vádolnak minket, a Nemzeti Megmentési Front Tanácsának (CFSN) tagjait, akik 1989. december 22-én átvettük a hatalmat, hogy 862 személy haláláért vagyunk felelősek. Csak azt felejtik el, hogy a halottaknak ez a száma 1989. december 25-éig gyűlt fel, amikor bejelentették a Ceauşescu házaspár kivégzését. Mi elméletileg hatalmon voltunk, de gyakorlatilag nem éltünk a hatalmunkkal december 22-ét követően, csak december 27-én kristályosodtak ki a dolgok, akkor nevezték ki a kormányt, az állami struktúrákat és így tovább" - nyilatkozta Voiculescu, amikor vádat emeltek ellene.



A forradalom perének újratárgyalása novemberben kezdődött a Legfelsőbb Bíróságon. A per egyelőre az előzetes szakaszban van, amelyben a bíró megvizsgálja a vádlottak, illetve a perhez polgári peres félként csatlakozottak, valamint az 1989. December 21. Egyesület által benyújtott kérelmeket és kifogásokat.



Voiculescut és társait, köztük Ion Iliescu egykori államfőt is emberiesség ellen elkövetett bűncselekményekkel vádolják.



Az ügyészek szerint 1989 decemberében, Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor félreállítása után az állam vezetését a Ion Iliescu irányította Nemzeti Megmentési Front Tanácsa (CFSN) vette át, amely hatalmának legitimálása érdekében rémhírkeltéssel provokált ki fegyveres összetűzéseket. A szándékosan előidézett terrorista pszichózisban, december 22-e után, 862 személy meghalt és 2150-en megsebesültek - áll a vádiratban. (agerpres)

