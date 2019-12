A belügyminiszter a becsületes rendőrök nevében bocsánatot kért a '89-ben nem becsületesen viselkedő rendőrök tetteiért

A "becsületes és hazaszerető" rendőrök nevében bocsánatot kért szombaton Marcel Vela belügyminiszter azon "alakok" tévedéseiért, akik 'nem váltak a belügyminisztérium becsületére'. Vela a mártírvárosnak nyilvánított Karánsebesen vett részt az 1989-es forradalom kitörésének harmincadik évfordulója alkalmából szervezett megemlékezésen. A miniszter azt mondta: 30 évvel ezelőtt "felelőtlen milicisták" valamennyiünket lelőhettek volna. "Függetlenül, hogy tetteik milyen bűnvádi besorolást kaptak, és milyen büntetést szabott ki rájuk az igazságszolgáltatás, itt vér folyt és emberek haltak meg a szabadságért. Ezért a minisztérium - amely az emberek szolgálatában áll, és ezután is ezt fogja tenni - és minden becsületes és hazaszerető rendőr nevében bocsánatot kérek minden román állampolgártól azokért a hibákért, amelyeket egyes alakok követtek el, akik nem váltak a belügyminisztérium becsületére, ideértve az 1989. decemberi forradalmat is. Ahhoz, hogy jobb világ legyen, le kell zárnunk a múltat, és együtt kell egy normális és szép jövőt építenünk Románia számára!"- írta Vela szombati Facebook-bejegyzésében. ( agerpres )

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 141 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 14 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 32 A műanyagot mindenestere száműzöm 23 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 149 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 106 Még nem gondolkodtam el ezen 19