Kiderült, hogy ki ütötte fejbe Gelu Voican Voiculescut

Azonosította a fővárosi rendőrség azt a férfit, aki egy mankóval fejen ütötte szombaton az 1989 Decemberi Román Forradalom Intézetének igazgatóját, Gelu Voican Voiculescut a forradalom áldozatairól való megemlékezésen.



Voiculescut csendőrök kísérték ki szombaton a bukaresti Egyetem téren összegyűlt tömegből, miután többen is rátámadtak. Amikor biztonságba helyezték, kiderült, hogy egy ütés miatt megsérült, elkezdett vérezni a feje.







Voiculescu feljelentést tett támadója ellen, és a helyszínen készült felvételek alapján a rendőrség később azonosította az agresszort egy 68 éves férfi személyében, akit bekísértek kihallgatásra.



Az ügyben egyelőre a bukaresti első kerületi rendőrség nyomoz ütlegelés vagy más erőszakos tettek miatt.



Sajnálatosnak nevezte vasárnap Voiculescu az egy nappal korábban a bukaresti Egyetem téri megemlékezésen történt incidenst. Ettől függetlenül – állítja - nem tart attól, hogy az 1989-es forradalom áldozataira emlékező más eseményeken is részt vegyen.



Gelu Voican Voiculescu vasárnap a belügyminisztérium székhelye mellett levő forradalom-emlékműnél tartott ceremónián vett részt.



Megkérdezték tőle az újságírók, hogy a szombaton történtek után nem tart-e attól, hogy megjelenjen ilyen eseményeken. „Ha harminc évvel ezelőtt nem féltem, most sem félek. (...) A forradalomper még nem zajlott le” – mondta.



Gelu Voican Voiculescu ellen emberiesség ellen elkövetett bűncselekmények miatt emeltek vádat a '89-es forradalom ügyében.

