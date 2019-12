Johannis felvázolta második mandátumának célkitűzéseit

Második mandátuma alatt fő célkitűzése egy virágzó, biztonságos és jól működő ország létrehozása – hangsúlyozta székfoglaló beszédében Klaus Johannis újraválasztott államfő, miután a parlament szombati ünnepi ülése keretében letette a hivatali esküt . Az elnök azt mondta, olyan országot akar, amelynek erős demokratikus intézményrendszere van, amelyben a törvények mindenkire egyformán vonatkoznak, amely erős hangot képvisel Európában és a világban. „Olyan államot, amelyben a kormány a polgárok érdekében, felelősen dolgozik, a törvényalkotás pedig jó és hatékony” – tette hozzá. Rámutatott, mindezt abból az elvből kiindulva kell és lehet megvalósítani, miszerint az állam intézményei révén a polgárok szolgálatában áll. Hangsúlyozta, vissza kell állítani az embereknek a közintézményekbe vetett bizalmát, ehhez azonban komolyan felül kell vizsgálni és új alapokra kell helyezni a közigazgatást. „Az állam valamennyi intézményének szigorú korszerűsítési folyamaton kell átesnie, hogy valóban megfeleljenek a társadalmi igényeknek és a közérdeknek” - mondta. Johannis kifejtette, az elkövetkezőkben is kiáll azért, hogy kialakuljon a „köztisztség feddhetetlenségének kultúrája”, amely megingathatatlan elvekre és erkölcsi értékekre alapoz. Ugyanakkor támogatni fogja a korrupció elleni küzdelmet, és minden rendelkezésére álló alkotmányos eszközt felhasznál az igazságszolgáltatás függetlenségének védelme érdekében. Az államfő hangsúlyozta, rendszerezni és egyszerűsíteni kell a jogrendszert, koherens, könnyen érthető és alkalmazható, „a populizmus minden káros formájától mentes” törvényekre van szükség. Kiemelte, eltökélt a Művelt Románia elnevezésű projekt gyakorlatba ültetésében, és hangsúlyozta a nagy állami rendszerek hatékony működésének fontosságát. „Biztos és elégséges jövedelem nyugdíjasainknak; tiszta és jól felszerelt kórházak és iskolák, amelyekben az orvosok és tanárok teljesítmény alapú, tisztességes bérezésben részesülnek; modern infrastruktúra – mindezeknek nem kivételeknek kell lenniük, hozzá kell tartozniuk a normális állapothoz” – fogalmazott, hozzátéve, az állami rendszerek fenntartásához szükséges gazdasági fejlődés érdekében elengedhetetlenek az üzleti szférát ösztönző és támogató kormánypolitikák. Az államfő az ország kül- és biztonságpolitikájával kapcsolatban rámutatott, ez a továbbiakban is három fő pillérre alapoz: az ország Európai Unión, illetve NATO-n belüli szerepének megerősítésére, valamint az Amerikai Egyesült Államokkal kötött stratégiai partnerség elmélyítésére. „Tudom, hogy melyek a feladataink, és magam mellé tudom állítani a demokratikus politikai erőket, hogy ezt a jövőképet átültessük a mindennapi valóságba. Jelenleg adottak a feltételek ahhoz, hogy az államfő, a parlament és a kormány közösen dolgozzon ugyanazon célkitűzések elérése érdekében. Nagyszerű esély ez Románia valós fejlesztésére, kötelességünk élni vele – nyomatékosította beszédében Klaus Johannis. ( agerpres )

