Johannis: az a nemzet, amelyik nem tiszteli a múltját, annak nem lehet jövője

A kommunizmus romániai áldozatainak emléknapja alkalmából a Kulturális Érdemrend lovagi fokozatával tüntette ki szombaton Klaus Johannis államfő a Volt Politikai Foglyok Egyesületét, az 1989. December 21. Egyesületet, az 1989. December 16-22, Temesvár Egyesületet, a Kommunizmus és Ellenállás Áldozatainak Máramarosszigeti Emlékmúzeumát, valamint a Szekuritáté Irattárát Vizsgáló Országos Tanácsot.



A Cotroceni-palotában tartott ceremónián mondott beszédében Johannis hangsúlyozta, annak a nemzetnek, amelyik nem tiszteli a múltját, nem lehet jövője. Kiemelte, azáltal, hogy második elnöki mandátumában ez az első nyilvános intézkedése, világos jelzést kíván adni arra vonatkozóan, hogy az elkövetkezőkben is harcolni fog a nemzeti emlékezet megőrzése, a totalitárius rendszerek áldozatai emlékének tisztelete, a jogállam és a demokratikus értékek védelme érdekében.



Johannis rámutatott, a kitüntetett szervezeteknek és intézményeknek tevékenységük révén sikerült megakadályozniuk „a gyilkos rezsimnek” ellenállók által hozott áldozatok minimalizálását és feledésbe merülését, hozzájárulva ugyanakkor a fiatal generációk tanításához.





Az elnök beszélt az igazságszolgáltatás szerepének fontosságáról is



Az 1989. decemberi forradalom vétkeseit az igazságszolgáltatás elé kell állítani – hangsúlyozta vasárnap Klaus Johannis államfő, felhívást intézve minden román állampolgárhoz, hogy "beszéljenek tisztán és világosan" a forradalomról.



Az elnök szerint „a legjobb ellenszer felejtés ellen” az akkor történtek állandó felidézése és a hősök emlékének megőrzése.



„A romániai forradalom és a szabadság győzelmének napján felhívást intézek minden román állampolgárhoz, hogy beszéljünk tisztán és világosan az 1989. decemberi forradalomról. A kommunizmus elleni forradalom létezett, mint ahogyan az is igaz, hogy a kommunista rezsim megnyomorította ennek az országnak a sorsát. (...) Hagyjuk, hogy törjön a felszínre az igazság, és ne kerüljük meg” – fogalmazott Iohannis a bukaresti Román Athenaeum épületében vasárnap tartott eseményen.



„Csak úgy építhetünk egy igaz országot, ha egyértelműen felvállaljuk a jót és a rosszat is. Sokszor mondtuk már: tudni akarjuk az igazságot 1989 decemberével kapcsolatban. Azt akarjuk, hogy a vétkeseket állítsák az igazságszolgáltatás elé. Igazságot akarunk!” – nyomatékosította.



Iohannis kiemelte, társadalmunknak „meg kell gyógyulnia„, „a normális, biztonságos, virágzó és kiszámítható Romániának szüksége van arra, hogy ismerje meg az igazságot”.



A Román Athenaeumnál vasárnap megnyitották A romániai forradalom. 30 év szabadság elnevezésű kiállítást, amelyen az AGERPRES hírügynökség archívumában található, az 1989 decemberi eseményekről készült fotók láthatók. A kiállításmegnyitón Ludovic Orban miniszterelnök is részt vett.

