Lezuhant egy tömbház tizedik emeletéről és meghalt egy 65 éves férfi Brassóban. A Brassó megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a férfi az egyik első emeleti lakás erkélyére zuhant. Két mentős egység is kivonult a helyszínre, a férfi azonban az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenvedett, így csak a halál beálltát tudták megállapítani. A rendőrség vizsgálatot indított az incidens pontos körülményeinek kiderítésére. ( agerpres )

