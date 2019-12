Az ünnepek miatt kétszeresére nőtt a forgalom a határátkelőknél

Egy átlagos naphoz képest az elmúlt 24 órában duplájára nőtt a forgalom a határátkelőknél – derül ki a határrendészet vasárnapi közleményéből. A téli ünnepek előtt minden évben megnő a forgalom a határátkelőknél, a külföldön dolgozó román állampolgárok ugyanis ilyenkor hazatérnek, hogy családi körben töltsék a karácsonyt és az újévet - mutat rá a közlemény. E szerint az elmúlt 24 órában összesen 314 ezer román és külföldi állampolgár lépte át az államhatárt, közülük 209 ezren belépésre jelentkeztek. Ugyanakkor összesen mintegy 78 ezer járművet regisztráltak a határátkelőknél, ezek közül 51 ezret a belépő oldalon. A Magyarországgal közös határszakaszon összesen 169 ezer személy és 50 ezer jármű átkelését jegyezték. A legforgalmasabbnak ezúttal is a nagylaki autópálya-átkelő bizonyult, amelynél az elmúlt 24 órában több mint 70 ezer személy és több mint 20 ezer jármű jelentkezett be- vagy kilépésre. ( agerpres )

