Az egészségügyi államtitkár támogatásáról biztosította a csíkszeredai kórházat terveiben

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba látogatott Dr. Andrei Baciu egészségügyi államtitkár szombaton.



Andrei Baciu úgy értékelte, a csíkszeredai egészségügyi intézménynek jó felszereltsége, a kórház jó összképet nyújt, amiért gratulált is a kórház vezetőjének és a helyi tisztségviselőknek. Az államtitkár ugyanakkor támogatását ajánlotta fel a kórházat érintő infrastrukturális és szakmai fejlesztési tervekhez.



A tisztségviselőt Dr. Konrád Judit, a kórház menedzsere, Dr. Adrian-Cristian Dobrică, a kórház műtőblokkjának vezetője, Dr. Tar Gyöngyi, a Hargita Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője, Borboly Csaba, a kórházat működtető Hargita Megye Tanácsának elnöke és Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda város polgármestere kísérte el a kórház több osztályára.



Megnézte a Sürgősségi Betegellátó Egységet, a neurológiai, onkológiai, kardiológiai, intenzív terápiás osztályokat, a műtőblokkot, az új laboratóriumot és a radiológiai osztályt.



Beszélgetett ügyeletes orvosokkal és megtekintette az idén érkezett új felszerelés több elemét, például a beüzemelés előtt álló performáns CT-t, a sterilizáló és a laboratórium új gépeit is.



A helyi elöljárók ismertettek számára több, a kórház fejlesztését érintő tervet, például a sürgősségi osztály kibővítésére és felszerelésére vonatkozót, illetve a fertőző betegségeket kezelő osztály és a tüdőgyógyászati osztály számára szükséges új épület tervét.



Mint jelezték, a kórház minden épületét a központi kórházépület köré kívánják csoportosítani. Vázoltak ugyanakkor szakmai terveket is: egy stroke (agyi érkatasztrófa) központ és egy intervencionális kardiológiai központ létrehozását.

(Közlemény/szerk.)





