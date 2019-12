Voiculescuék bulival emlékeztek volna meg a forradalom áldozatairól, de ez kiverte a biztosítékot a civileknél

Vasárnap kezdték volna el a 30 év szabadság névre keresztelt bukaresti eseménysorozatot, amelyet a forradalom áldozatainak emlékére készült szervezni a Román Forradalom Intézete.



Az eseményt végül lefújta a Gelu Voican Voiculescu által igazgatott intézet, miután azt több civil szervet is kemény hangon bírálta, és mert az előadók közt is akadt olyan, aki lemondta a fellépést.



Az esemény ellen felszólaló Csoport a Társadalmi Párbeszédért (GDS) civil szervezet azért kifogásolta az eseményt, mert elmondásuk szerint éppen azok akarnak „tisztelegni” a forradalom több mint ezer mártírja előtt, akiknek a kezéhez tapad a vérük, utalva ezzel Ion Iliescura, aki a Román Forradalom Intézete tiszteletbeli elnöke és Voiculescura, aki az igazgatója.



Továbbá megjegyezték, hogy azoknak, akik december 22-én délután vették át a hatalmat, nincs joguk magukat forradalmároknak nevezni, és az állam nem kellene biztosítsa számukra ezt a státuszt.



A GDS állásfoglalását több civil szervezet is támogatta a fent említett érvek miatt, továbbá azt is kifogásolták, hogy az áldozatok és azok hozzátartozóira nézve sértő lenne, hogy egy „bulival” akarnak tisztelegni az emlékük előtt.



A koncertsorozaton olyan neves és közismert romániai előadok léptek volna fel, mint a Holograf, VUNK, Andra, Corina Chiriac, Irina Loghin, Gabriel Dorobanțu, Mioara Velicu, Horia Moculescu, Silvia Chifiriuc stb. A civil szervezetek felháborodását látva a VUNK és Andra még azelőtt lemondta a fellépését, hogy a szervezők lefújták volna az eseményt.



Fontos megjegyezni, hogy a fellépők között lett volna Silvia Chifiriuc is, Petre Roman felesége és az eseménysorozatra 100 ezer eurót költöttek volna el állami forrásból.



Szombaton egyébként tartottak egy megemlékezést a forradalom áldozatainak emléke előtt, amelyen részt vett Gelu Voican Voiculescu is. A megemlékezésen a Román Forradalom Intézetének igazgatóját egy mankóval fejen ütötte egy férfi, az ütés miatt Voiculescunak elkezdett vérezni a feje. (hírszerk.)

