Az MPP és az EMNP közös polgármesterjelöltet indít Székelykeresztúron

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), a Magyar Polgári Párt (MPP) és a Változás Székelykeresztúr elnevezésű civil szervezet közös nyilatkozatban, a közösségi médiában jelentette be: a 2020-as önkormányzati választáson, Koncz Hunor-János pénzügyi szakember személyében, közös polgármester-jelöltet indítanak Székelykeresztúron, írja Tranindex hez eljuttatott sajtóközleményében az EMNP.

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 144 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 15 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 34 A műanyagot mindenestere száműzöm 23 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 161 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 112 Még nem gondolkodtam el ezen 19