Az erdélyi magyar közbeszédet élénkítené a nemrég indult Éter nevű blog

Éter néven indult egy új, társadalmi és tudományos témákkal foglalkozó, kizárólag fiatalok által szerkesztett közéleti blog. A bemutatkozó szerint az online kiadvány az erdélyi magyar közbeszéd élénkítése érdekében jött létre. „Azért hoztuk létre ezt az oldalt, hogy új módszereket, lehetőségeket, hangokat és embereket vezessünk be a erdélyi magyar közéletbe. A célunk pedig az, hogy felélénkítsük a vitákat közös problémáinkról, hogy megkönnyítsük a véleményformálást, és hogy a megfelelő időben a megfelelő helyre juttassuk el a megfelelő információt” - írják a szerkesztők.

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 145 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 15 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 34 A műanyagot mindenestere száműzöm 23 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 161 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 114 Még nem gondolkodtam el ezen 19