Dan Tanasă miatt a magyar felirat a román alá került a Kovászna Megyei Tanács épületének homlokzatán

A Kovászna Megyei Törvényszék 2018. szeptember 20-ai határozatában arra kötelezte Tamás Sándor elnököt, hogy távolítsa el a feliratokat, majd 2019. június 25-én, helyet adva Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) keresetének, pénzbírságot helyezett kilátásba, amennyiben a határozatot nem hajtották végre. Ennek megfelelően a határozat végrehajtásának elmulasztása esetében minden nap késedelemért a minimálbér 20 százalékát kell kifizetnie a tanácselnöknek.„Köszönjük az ügyeletes feljelentő karácsonyi ajándékát. Ez a per is arról szól, hogy a román és a magyar felirat ne legyen egyenrangú. Így kezeli a román állam száz éve az egész magyar közösséget, minden területen igyekeznek azt üzenni, másodrangú polgárai vagyunk ennek az országnak. Értjük az üzenetet, bár nem tudjuk elfogadni. Nem tudok mást mondani: boldog karácsonyt!” – fogalmazott Tamás Sándor.Kovászna Megye Tanácsa hivatalos felirata egyébként a bejárathoz viszonyítva, a fal jobb oldalán található, a hatályos előírásoknak megfelelő méretben és sorrendben. Az ADEC által fájlalt feliratok az épület homlokzatán és a bejárati ajtón voltak, mindkét esetben az épület arányainak megfelelően helyezték el egymás mellett. Kovászna Megye Tanácsa szerkesztőségünkhöz elkutatott fényképén az látszik, hogy a magyar feliratot a román felírat alá helyezték.

Advent utolsó hetében érkezett a felszólítás a Kovászna Megyei Törvényszéktől, hogy Tamás Sándor , Kovászna Megye Tanácsának elnöke tájékoztassa arról, hogy végrehajtotta-e a 2018. szeptember 20-án hozott határozatot. Mint ismeretes, Dan Tanasă azért jelentette fel kétszer is a megyei önkormányzatot, mert az épület homlokzatán és a bejárati ajtón egymás mellett volt a román és a magyar felirat.