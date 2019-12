Államtanácsos lett a magyarellenes Valentin Bretfelean

Ludovic Orban miniszterelnök államtanácsossá nevezte ki a magyarellenes megnyilvánulásairól elhíresült Valentin Bretfelean t, a marosvásárhelyi rendőrség volt igazgatóját. A Románia Hivatalos Közlönyében hétfőn publikált miniszterelnöki rendelet nem téri ki arra, hogy Valentin Bretfelean milyen területért felel majd. A kormány honlapján közölt adatok szerint a miniszterelnökség keretében a hivatalt vezető miniszter és a kabinetfőnök mellett jelenleg hat államtanácsos és két államtitkár dolgozik. Bretfelean tíz évig töltötte be a marosvásárhelyi önkormányzatnak alárendelt helyi rendőrség igazgatói tisztségét, és rendszeresen megbotránkoztatta a magyar közösséget a magyar nyelvi jogok és a gyülekezési jog érvényesítése ellen hozott intézkedéseivel. ( mti ) Nyitókép: Știri din Mureș

