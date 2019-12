Kovács Gergely lesz Jakubinyi György érsek utóda

Az új érsek a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője, Márton Áron szentté avatási ügyének posztulátora. A szentatya ugyanakkor elfogadtasegédpüspök kánoni korhatár miatt benyújtott lemondását is. Az érsekséget az új főpásztor felszenteléséig és beiktatásáig Ferenc pápa megbízásából Jakubinyi György ny. érsek apostoli adminisztrátorként vezeti.

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 150 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 15 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 34 A műanyagot mindenestere száműzöm 24 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 165 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 116 Még nem gondolkodtam el ezen 19