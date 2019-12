A miniszterelnök üzeni: őrizzük meg magunkban a vágyat, hogy minden nap jót cselekedjünk

Őrizzük meg magunkban a vágyat, hogy minden nap jót cselekedjünk, és találjuk meg ismét a kohéziót, amelyre szükségünk van társadalmi szinten - olvasható Ludovic Orban miniszterelnök karácsonyi üzenetében. „A karácsony szelleme, a karácsonyi énekek és hagyományok ismét megörvendeztetik lelkünket, és újjászületik bennünk a vágy, hogy mi is örömet szerezzünk. A mi Urunk Jézus Krisztus születésének ünnepe áldott hatalommal bír, amely jobbá, empatikusabbakká és szolidárisabbá tesz bennünket. Őrizzük meg magunkban a vágyat, hogy minden nap jót cselekedjünk, és találjuk meg ismét a kohéziót, amelyre szükségünk van társadalmi szinten”- hangoztatta karácsonyi üzenetében Orban. A miniszterelnök „békés, bőséges, örömteli és szeretettel teli ünnepeket” és „boldog karácsonyt” kívánt minden román állampolgárnak. ( agerpres )

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 150 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 15 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 34 A műanyagot mindenestere száműzöm 24 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 165 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 116 Még nem gondolkodtam el ezen 19