Boldog karácsonyt, bárhol is éltek! - üzeni Johannis

Az Úr születésének ünnepe közelebb hozza az embereket – mondta karácsonyi üzenetében Klaus Johannis államfő. „Az Úr születésének ünnepe közelebb hozza az embereket. Töltsük fel tehát magunkat ismét az együttlét örömével, kössön össze bennünket a mások iránti együttérzés, szolidaritás és nagylelkűség mélysége. A szent ünnepek szellemében nyerjük vissza hitünket, hogy minden nap jobbak lehetünk. Kedveseim, boldog karácsonyt kívánok mindannyitoknak, bárhol is éltek!” – mondja Klaus Johannis, Facebook-oldalára feltöltött videó üzenetében. ( agerpres )

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 155 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 15 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 35 A műanyagot mindenestere száműzöm 24 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 174 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 122 Még nem gondolkodtam el ezen 19