Leváltotta a miniszterelnök Claudiţa Selavărdeanut, az ANRP alelnökét, aki ellen nyomozást indított a DNA

Leváltotta Ludovic Orban miniszterelnök Claudiţa Selavărdeanu t, az Országos Tulajdon-visszaszolgáltató Hatóság (ANRP) alelnökét, aki ellen nyomozást indított az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA). A miniszterelnök döntése kedden jelent meg a Hivatalos Közlönyben. A vádhatóság azzal gyanúsítja Selavărdeanut, hogy 2019 júniusa és decembere között lehetővé tette egyes személyek számára, hogy illetéktelen haszonszerzés céljából, hozzáférjenek nem a nyilvánosságnak szánt információkhoz. Az ügyben nyomozás indult egy, restitúciós ügyekre szakosodott piteşti-i tanácsadó cég vezetője ellen is, nem a nyilvánosságnak szánt információk felhasználásának gyanújával. ( agerpres )

