Szerda reggel három földrengés volt Vranceaban

Három, a Richter-skála szerinti 3,1-es, 2,2-es és 2,5-ös felszíni földrengést mértek szerda reggel Moldvában, Vrancea szeizmikus térségében - jelenti honlapján az országos földfizikai intézet (INFP). Az első földrengés, a 3,1-es, 7 óra 5 perckor volt két kilométer mélyen, az epicentrumához legközelebb eső települések Iaşi (40 km), Bakó (49 km) és Kisinyov (109 km). A második földrengés, a 2,2-es, körülbelül egy órával később következett be három kilométeres mélységben, 9 óra 5 perckor volt a harmadik földrengés, ugyancsak három kilométer mélyen. Decemberben eddig húsz földmozgást észleltek Romániában, ezek a Richter-skála szerinti 2 és 3,8 közötti erősségűek voltak. Az idei év legerősebb földrengése május 18-án Suceava megyében, és 4,7-es erősségű volt. 2018. október 28-án Buzău megyében egy 5,8-as erősségű földmozgást észleltek, amelyet Székelyföldön is érezni lehetett. ( agerpres )

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 155 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 15 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 35 A műanyagot mindenestere száműzöm 24 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 174 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 122 Még nem gondolkodtam el ezen 19