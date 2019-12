Több szervezet követeli a țăndărei-i üggyel foglalkozó ügyész lemondását

Több hazai és nemzetközi szervezet online petícióban kéri a țăndărei-i üggyel foglalkozó ügyész lemondását, aki hagyta, hogy a 10 éves pereskedés kárba menjen, hiszen jogerősen felmentették azt a 25 romániai vádlottat, akik kiskorúak csempészése és bűnözésre kényszerítése miatt állítottak bíróság elé. A szervezetek kérik az ügyész lemondását, és bírói testületből való kizárását.



„A román állampolgárokkal együtt kérjük, hogy becsületből mondjon le, vagy a bírói testületből zárják ki azt az ügyészt, aki nem használta megfelelőképpen a bizonyítékokat és információkat amelyek a rendelkezésére álltak, és amely legkevesebb két kiskorúak embercsempészését érintő ügyben érintett: a Ţăndăreiben és a Shanghaiban” - olvasható a felhívás szövegében.



Az aláírok felhívják a figyelmet, hogy 2018 decemberében az Európai Unió egyik jelentése szerint az emberkereskedelem áldozatainak 74%-a román állampolgár, európai polgár, akiket a 28 tagállamban azonosítottak. „Ebben a sérülékeny kontextusban Romániában olyan ügyészek vannak, akik bár rendelkeznek egyértelmű bizonyítékkal a szervezett bűnözés ellen, nem használják azokat megfelelően. Ennek most kell véget vetni!” – áll a petícióban.



A szöveg arra is felhívja a figyelmet, hogy az érintett emberkereskedelemmel foglalkozó csoport elleni nyomozás európai uniós szintű volt, hiszen a bűnszervezet az Europol szerint „egyik legkiterjedtebb emberkereskedelmi hálózat Európában”.



A petíciót kezdeményező szervezetek között ott van a Freedom House România, Save for Children Romania, European Center for Legal Education and Research, Funcky Citizens, Platforma Romania 100 (Ro100), Timisoara Society, Cambridge Centre for Applied Research in Human Trafficking is. (hírszerk)

