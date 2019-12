A SRI ismét szellemesen kíván kellemes ünnepeket

Szabadfordításban: "2019-ben is csak jókat halljunk (rólatok/egymásról)!"

Romániában vélhetőleg a leg szellem esebb ünnepi jókívánságokat és üdvözlőlapokat a Román Hírszerző Szolgálattól (SRI) kapja a lakosság. Ez most sincs másként: a Facebook oldalukon a karácsonyi üdvözletükön ez áll: „Boldog ünnepeket – minden kíváncsi(skodó)nak!”. A tavalyi újévi köszöntőjük ez volt: