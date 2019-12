Bukarestben több mint ezren hívták a mentőt karácsonykor

Bukarestben karácsonykor több ezren hívtak mentőt. Sok esetben emésztési gondokkal, és túl sok alkoholfogyasztás miatt – írja a Hotnews . „Az utóbbi 24 órában 1098 személynek volt szüksége sürgősségi beavatkozásra a Bukarest-Iflov mentőállomástól. Ezek közül 726 személyt piros kóddal láttunk el, azaz nagyon súlyos esetek voltak, illetve sárga kóddal. A sürgősségre érkező személyek között 49-en nyilvános helyen tartózkodtak, amikor a mentőket kellett hívni. Olyan esetek miatt is szükség volt mentőt hívni, mint az év bármely napján” – mondta el a Mediafax nak, Alis Grasu , a Bukarest-Ilfov Mentőszolgálat menedzsere. Megjegyezte, hogy ebben az időszakban emésztési gondokkal 179 személy igényelt sürgősségi beavatkozást: „20 személy túl sok alkoholt fogyasztott, 13 pedig öngyilkossági kísérlet hajtott végre – amelyek szerencsére nem fordultak tragédiába” - tette hozzá a mentőszolgálat orvos munkatársa, Alis Grasu. Szerinte, elkerülendő a kellemetlen helyzeteket, mérsékelni kellene az ünnepi asztalnál a fogyasztást. „Amikor a mértékletességre utalunk, akkor nem csak az ételekre gondolunk, hanem az alkoholra is! Fokozottan vigyáznunk kellene. Ami az ételkészítményeket illeti, jó lenne ügyelni, hogy a tányéron legfeljebb a harmada legyen hús, a többi zöldség vagy köret” - tette hozzá az orvos. (hotnews) Nyitókép: Serviciul de Ambulanța România / Facebook

