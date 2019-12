Becali Görögországba emigrálna, hogy ne kelljen ismét börtönbe vonulnia

Gigi Becali karácsony este bejelentette, hogy szándékában áll elhagyni Romániát, az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA) miatt, pontosítva, hogy Görögországba ment, ahol érdeklődött, hogyan szerezhetne magának és egész családjának állampolgárságot – írja az Adevărul . A FCSB alapítója attól fél, hogy ismét börtönbe kerülhet: „A család is mondta, hogy költözzünk el ebből az országból. S hát ha nem tudom a családom itt megvédeni… Elmentem Görögországba, és érdeklődtem, hogyan lehet állampolgárságot szerezni. Nekem és az egész családnak. Oda jutottam, hogy ki vagyok szolgáltatva egy ügyésznek, egy lurkónak, aki vádakat és igazolásokat talál ki… Azt állítja, hogy 2014-ben, amikor börtönben voltam, pénzmosással foglalkoztam. A börtönben! Én pénzt adományoztam az egyháznak, szerencsétlen embereknek, emberi életeket mentettem meg. Ezért mentem Görögországba állampolgárságot szerezni az egész családnak. Nem teszem ki magam annak, hogy megszülessenek az unokáim és én valami börtönben legyek, mert ezt akarja egy ügyész! Már voltam börtönben és nem akarok visszakerülni! (...)” – fejtette ki panaszait Gigi Becali a România TV -ben. Becalit és unokaöccsét, Valise Geambazit pénzmosással vádolják, amelyet 2014-2019 között folytattak, derül ki egy DNA jelentésből. Az Ügyészség sajtóközleménye szerint korábban, ugyanebben az ügyben elkezdték a büntetőjogi vizsgálatot az Országos Tulajdon-visszaszolgáltató Hatóság (ANRP) egyik munkatársa ellen is, egy súlyos következményű szolgálati visszaélés ügyében. (Adevărul) Nyitókép: wikimediacommons

