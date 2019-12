Komor két nap a közutakon: 19 halott, 33 súlyos sebesült

Tizenkilenc személy vesztette életét, további 33 pedig súlyosan megsérült az országos szinten az elmúlt két napban bekövetkezett 44 közúti balesetben, tájékoztatott csütörtökön az Országos Rendőr-főkapitányság (IGPR). A rendőrség szerint ezen a két napon 532 sofőr jogosítványát vonták be, 64 esetben alkoholfogyasztás, 171 esetben gyorshajtás miatt. 89 jármű forgalmi engedélyét is bevonták. A rendőrök óvatosságra intik a gépkocsivezetőket, azt javasolva, hogy tartsanak nagyobb követési távolságot a járművek között. Az IGPR emlékeztet, hogy a havas, jeges és síkos utakon kötelező a téli gumiabroncsok használata. ( agerpres ) Nyitókép: Poliția Română / Facebook

Gondolsz a környezetre karácsonykor is? Folyamatosan szem előtt tartom ezt a szempontot is 165 Próbálok inkább saját készítésű ajándékkal kedveskedni 15 Ilyenkor inkább az a szempont, hogy örüljön neki a megajándékozott 39 A műanyagot mindenestere száműzöm 25 Amúgy is tárgyak helyett inkább élményeket kellene adnunk! 183 Szerintem túl van reagálva a környezetvédelem kérdése 129 Még nem gondolkodtam el ezen 19