Kétmillió lejért vásárol üzemanyagot 2020-ra a Képviselőház

A Képviselőház nyílt közbeszerzésen autó üzemanyagot vásárolna a következő évre, két millió lej fölötti értékben, TVA nélkül, áll egy SICAP közleményben. Az ajánlatok fogadásának határideje 2020. január 13. – írja a Mediafax . A közlemény szerint a Képviselőház autóparkja 174 különböző járműből áll, az üzemanyag ellátására 2101680 lej áll rendelkezésre, hogy 2020-ban használhatóak legyenek. A gépjárműveket protokoll alkalmakkor használják, továbbá személyek vagy árú szállítására vannak igénybe véve az ország területén, illetve a zöldövezetek karbantartására és hóeltakarításra is használják. Mindehhez üzemanyag szükséges. A közlemény szerint mivel különböző járművekről van szó, eltérő motorizációval, többféle üzemanyagot kell beszerezni. Összesen a Képviselőház 400 ezer liter üzemanyagot vásárol. Az ajánlatokat jövő január 13.-ig várják - teszi hozzá a közlemény. (Mediafax)

