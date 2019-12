Karácsonykor 42 bűncselekmény volt a határátkelőknél

Karácsony estéjén és első napján 60 törvénybe ütköző tettet regisztrált a határrendészet az ország különböző határpontjain. Ezekből 42 minősült bűncselekménynek. Az országos határrendőrség által csütörtökön kiadott közlemény értelmében a bűncselekménynek minősülő tettek legtöbbje törvénytelen határátlépési kísérlet, illetve árucsempészés volt. A közlemény szerint összesen megközelítőleg 246.800 lej értékű árut foglaltak le a vámnál. A határrendőrök ugyanakkor megfelelő iratok hiányában megtagadták 30 külföldi állampolgárnak az országba való belépést, illetve 38 román állampolgárnak az országból való távozást különböző törvényes okokból. Ami a határforgalmat illeti, karácsony estéjén és első napján körülbelül 224.300 személy, román és külföldi állampolgár, lépte át az országhatárt, a járművek száma pedig meghaladta a 49 ezret. 2018 hasonló időszakához viszonyítva 16%-os forgalomnövekedés volt, de torlódások nem következtek be, tájékoztat még az IGPF. ( agerpres ) Nyitókép: illusztráció / wikimediacommons

